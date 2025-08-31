Ödenecek bonservis belli oldu... NEOM SC, Barış Alper transferini bitiriyor!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz defteri kapanıyor. Milli futbolcunun NEOM'a transfer olmak üzere olduğu iddia edildi.

GALATASARAY, NEOM İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Ekol'ün haberine göre Galatasaray ve NEOM, Barış Alper Yılmaz transferinde anlaşma sağlamak üzere.

BARI Ş ALPER YILMAZ'IN BONSERVİSİ

Habere göre NEOM, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 40 milyon Euro bonservis ödeyecek.

KEÇ İ ÖRENGÜCÜ'NÜN PAYI NEOM'DAN

Ankara Keçiörengücü'nün Barış Alper transferinden doğan yüzde 20'lik payını da Suudi Arabistan ekibi karşılayacak.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN Y ÜZDE 10 PAY

Galatasaray'ın, Barış Alper'in bir sonraki satışından yüzde 10 pay hakkı olacak.

İLK SATIN ALMA HAKKI GALATASARAY'IN

Barış Alper Yılmaz'ın ilk satın alma hakkı yine Galatasaray'da olacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SEZON KARNESİ

Bu sezon ligde oynadığı 2 maçta 3 gol, 2 asistlik skor katkısı veren Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de oynanan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda yer almamıştı.