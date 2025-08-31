Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ödenecek bonservis belli oldu... NEOM SC, Barış Alper transferini bitiriyor!

31.08.2025 14:56:00
Galatasaray ile Suudi ekibi NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz transferinde anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz defteri kapanıyor. Milli futbolcunun NEOM'a transfer olmak üzere olduğu iddia edildi.

GALATASARAY, NEOM İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Ekol'ün haberine göre Galatasaray ve NEOM, Barış Alper Yılmaz transferinde anlaşma sağlamak üzere.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN BONSERVİSİ

Habere göre NEOM, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 40 milyon Euro bonservis ödeyecek.

KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN PAYI NEOM'DAN

Ankara Keçiörengücü'nün Barış Alper transferinden doğan yüzde 20'lik payını da Suudi Arabistan ekibi karşılayacak.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY

Galatasaray'ın, Barış Alper'in bir sonraki satışından yüzde 10 pay hakkı olacak.

İLK SATIN ALMA HAKKI GALATASARAY'IN

Barış Alper Yılmaz'ın ilk satın alma hakkı yine Galatasaray'da olacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SEZON KARNESİ

Bu sezon ligde oynadığı 2 maçta 3 gol, 2 asistlik skor katkısı veren Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de oynanan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda yer almamıştı.

