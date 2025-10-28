Offroad heyecanı Baja Attalos ile Kepez'de

Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayağı olan Baja Attalos, 31 Ekim–2 Kasım tarihleri arasında Antalya Offroad ve Otomobil Spor Kulübü tarafından Antalya Kepez'de gerçekleştirilecek.

Spor Toto, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Otokar desteğinde düzenlenen organizasyon, Antalya’nın üç farklı bölgesinde belirlenen zorlu etaplarda mücadele edecekler.

31 Ekim Cuma günü saat 14.30'da Kepez Dokumapark’taki start seremonisi ile başlayacak olan Baja Attalos, Varsak'taki Selçuk Saykal prolog etabı ile devam edecek. Toprak zeminde ve zorlu doğa koşullarındaki etaplarda, dayanıklılık ve hız unsurlarını bir araya getirecek olan yarışta ekipler 3 gün boyunca 270 kilometresi özel etap olan 672 kilometrelik parkurda ter dökecekler.

1 Kasım Cumartesi günü ikinci günü Feslikan–Moryer Yaylası arasındaki 82 kilometrelik Corendon etabı, 2 Kasım Pazar günü ise Yarbaşçandır’daki 49 kilometrelik Foton etabı ikişer kez geçilecek. Zorlu mücadele, 2 Kasım Pazar günü saat 18.00’de Dokumapark’ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.