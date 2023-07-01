Ofsayt nedir? FIFA'nın yeni ofsayt kuralı ne?

Yayınlanma: 01.07.2023 - 15:38

Güncelleme: 01.07.2023 - 15:38

FIFA, futbolun tartışmalı konularından biri olan santimlik ofsayt pozisyonlarını engellemek için yeni bir karar aldı.

OFSAYT NEDİR?

Ofsayt, FIFA Genel Sekreteri Urs Lins imzasıyla ülke federasyonlarına gönderilen 968 nolu sirkülere göre kafasının, vücudunun veya ayağının herhangi bir bölümünün rakibin kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakipten daha yakın olduğu anlamına gelmektedir. Topun ayaktan çıktığı anda top kaleye sondan ikinci rakipten daha yakınsa "Son adam" tabiri top için geçerli olur.

FIFA'NIN YENİ OFSAYT KURALI NE?

Yeni ofsayt kuralı ile futbolcunun tüm vücudunun defans çizgisinin önünde olması durumunda ofsayt bayrağı kalkacak.

FIFA'NIN YENİ OFSAYT KURALI HANGİ ÜLKELERDE UYGULANACAK?

Artık futbolcuların sadece diz veya omzunun önde olması durumunda ofsayt kararı verilmeyecek.

Bu yeni kural, ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacak ve sonuçlarına bağlı olarak dünya genelinde de yaygınlaştırılacak.

Ofsayt tartışmalarını azaltması beklenen bu karar ile futbolun daha izlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.