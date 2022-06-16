Oğulcan Çağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Oğulcan Çağlayan kim ile evlendi?

16 Haziran 2022 Perşembe, 13:03

Oğulcan Çağlayan 1996 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Futbol yaşamı Bahçelerüstü Spor altyapısında başladı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?



Bir yıllık altyapı macerasında yaş gruplarına karşı gösterdiği performansla dikkat çeken Oğulcan, sadece bir yıl sonra Ankaraspor antrenörleri tarafından mavi-beyazlı takımın altyapısına transfer edildi. MKE Ankaragücü'nün arka bahçesi olarak bilinen Ankaraspor'da altyapı eğitimini sürdüren Oğulcan, 2009-2010 sezonunda sergilediği performansla dikkatleri üzerine topladı. O dönem Ankaraspor'un U14 takımında forma giyen genç forvet oyuncusu U14 Akademi Ligi olarak tanımlanan ligde 20 maçta forma giyerken 13 kez fileleri havalandırdı ve takımının U14 yaş kategorisinde Türkiye Finalleri'ne katılma hakkını elde etmesini sağladı. Oğulcan ligde gösterdiği başarının yanı sıra 4 play off ve 4 Türkiye Finalleri karşılaşmasında da mavi-beyazlı formayı giydi ve tek gol kaydetti. Ankara temsilcisinin federasyon tarafından kapatılması sonrasında ailesinden ayrı olarak Bursa'nın yolunu tutan genç oyuncu, Bursa Merinosspor'a gitti.

Oğulcan Çağlayan, 2011-2012 futbol sezonunun çok büyük bir bölümünü U-16 Ligi'nde geçirirken genç oyuncu 21 maçta forma giydiği U-16 takımında 29 gol kaydetti ve adından söz ettirdi. Gösterdiği performans sonrası sezonun son bölümlerine doğru birer maç U-17 ve U-18 takımı tecrübesi yaşayan Oğulcan, bu maçlarda da iki gol kaydetti ve sezonu 25 maçta 33 golle tamamlayarak Bursaspor antrenörlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Genç oyuncu, özellikle hava toplarında rakiplerine karşı kurduğu üstünlük ve hücumda rakip savunma oyuncuları karşısında gol yollarındaki başarısı nedeniyle "Yerli Ibrahimovic" lakabıyla anılmaya başlandı. Oğulcan sezonun geneline yaydığı başarısını millî takıma da yansıttı. 2 kez forma giydiği millî takımda 2 gol atan Oğulcan üst takıma yükselme başarısı gösterdi.

2012-13 futbol sezonuna U-17 takımında başladı. Antrenörleri tarafından U-18 takımına yükseltildi. Oğulcan Çağlayan yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman tarafından sezon başında A takıma davet edildi ve kamp çalışmaları için Avusturya'ya götürüldü.

Oğulcan Çağlayan, 2012-13 sezonunda Galatasaray altyapısına transfer oldu. 2013-14 sezonunda Gaziantepspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2014-15 sezonuna Kayseri Erciyesspor'da oynadı. 2018'de 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'e kiralandı. 11 Ağustos 2020 tarihinde Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 2021- 2022 sezonunda Eyüpspor'a kiralandı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN EŞİ KİM?

Oğulcan Çağlayan, Peri Ispartalı ile evlendi. Peri Ispartalı'nın 24 yaşında olduğu ve hukuk fakültesinde okuduğu biliniyor.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN DÜĞÜNÜ

Oğulcan Çağlayan ile Peri Ispartalı 15 Haziran'da İstanbul'da evlendi. Çiftin nikah şahitliğini Fatih Terim ve Arda Turan yaptı. Oğulcan Çağlayan'ın düğününe futbol camiasından bir çok isim katıldı.