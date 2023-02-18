Okan Buruk, depremzedeler yararına futbolculuk yıllarından imzalı 2 forma bağışladı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde giydiği Galatasaray ile Inter formalarını depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk yıllarında giydiği 2 formayı geliri depremzedeler yararına kullanılması için açık artırmaya bağışladı.
Galatasaray Kulübünün Dev Müzayede ile iş birliğinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına düzenleyeceği açık artırmaya bağışlar devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk, futbolculuk yıllarında giydiği ve kendi imzasını taşıyan Galatasaray ile Inter formalarını, açık artırma ile satılması amacıyla müzayedeye hediye etti.
Sarı-kırmızılı kulübün Instagram hesabından paylaşılan gönderide, "Teknik direktörümüz Okan Buruk, futbolculuk yıllarında giydiği ve kendi imzasını taşıyan Galatasaray ile Inter formalarını, açık artırma ile satılması amacıyla müzayedemize hediye etti" ifadeleri yer aldı.
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