Okan Buruk derbi planını belirledi: Oyuncularına gerginlik uyarısı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenebahçe ile bu akşam oynayacaları maç öncesinde futbolcularına son uyarılarını yaptı.

Okan Buruk derbi planını belirledi: Oyuncularına gerginlik uyarısı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 12:22

Trendyol Süper Lig'de ilk 5 hafta oynadığı tüm maçları kazanan tek takım olan Galatasaray, bu akşam oynayacağı derbiye Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede çıkacak. 

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Okan Buruk, derbi planlarını galibiyet üzerine yaparken oyuncularını kontrollü ve sabırlı futbol konusunda uyardı. 

"Kadıköy'e lider gidiyoruz. Size inanıyorum; lider döneceğiz. Gerginlikten uzak durun" diyen tecrübeli hoca, Kadıköy'de Galatasaray'ın hocası olarak çıktığı 2 maçta 1 galibiyet-1 beraberlik aldı.


Etiketler: #okan buruk #galatasaray #fenerbahçe

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