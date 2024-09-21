Okan Buruk derbi planını belirledi: Oyuncularına gerginlik uyarısı...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenebahçe ile bu akşam oynayacaları maç öncesinde futbolcularına son uyarılarını yaptı.
Trendyol Süper Lig'de ilk 5 hafta oynadığı tüm maçları kazanan tek takım olan Galatasaray, bu akşam oynayacağı derbiye Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede çıkacak.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Okan Buruk, derbi planlarını galibiyet üzerine yaparken oyuncularını kontrollü ve sabırlı futbol konusunda uyardı.
"Kadıköy'e lider gidiyoruz. Size inanıyorum; lider döneceğiz. Gerginlikten uzak durun" diyen tecrübeli hoca, Kadıköy'de Galatasaray'ın hocası olarak çıktığı 2 maçta 1 galibiyet-1 beraberlik aldı.
Etiketler: #okan buruk #galatasaray #fenerbahçe
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