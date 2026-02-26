Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.02.2026 21:05:00
Okan Buruk muhtemel rakipler için konuştu: 'Bir takım tercih edemezsiniz, hangisi gelirse...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı sonrası kafile dönüşünde İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus'u eledikleri mücadelenin dönüşünde İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Son 16’ya kalmamız, Türk futbolu için çok değerli; bunun değerini bilmemiz lazım. İnşallah yarın da güzel bir kuradan sonra rakibimizi bekleyeceğiz."

"KURADA BİR TAKIM TERCİH EDEMEZSİNİZ"

"Kurada bir takım tercih edemezsiniz; hangisi gelirse en iyisini yapacağız. Son 16’da olmak önemli, hedefimiz buydu ve bunu başardık. Şimdi ligi düşüneceğiz, ondan sonra tekrar Avrupa serüvenimiz başlayacak."

"OYUNCULARIM ÖNEMLİ BİR İŞ BAŞARDI"

"Bunun değerini bilmemiz ve mutluluğunu yaşamamız gerekiyor. Önemli bir iş başardı oyuncularım; öncelikle onları tebrik etmek gerekiyor. Bir Türk takımı uzun yıllar sonra son 16’da, bu da bence çok önemli."

