Okan Buruk'tan Juventus maçı açıklaması: 'Çok büyük ders aldık'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Aslında maç zor değildi, biz zorlaştırdık. 16 takım içindeyiz. Bir Türk takımı son 16'da. Bunun değerini bilmek lazım. Buna şükrediyorum."

"ÇOK FAZLA HATA YAPTIK"

"Burayı geçtik ama 11'e 10'dan sonra çok rahat bitirmemiz gerekirken, sanki rakibimiz bir kişi fazla oynuyor gibi durum ortaya çıktı. Çok fazla hata yaptık. İki gol yedik."

"Bu teknik adamı kenarda çaresiz bırakıyor. Değişiklikler yapmışsınız, yeni oyuncular sokmuşsunuz... Sarı kartlı oyuncularımızı çıkardık, üstün kalmak için bunları yaptık ama takımı da etkilemedi. İyi yerleşemedik. Santraforsuz oyuna geçtiler. Bütün kanat oyuncuları çok iyi oynadı. Maçı da bu değiştirdi."

"ÇOK BÜYÜK DERS ALDIK"

"Kötüyü de gördük... Daha iyisini yapmak için elimizde şans var. Daha çok çalışacağız. Ben kendimi değerlendireceğim. Oyuncularımız da kendini değerlendirmeli. Turu geçtik ama çok büyük ders aldık."

"Maçta daha özgüvenli oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha iyi bir maç bekliyordum ama daha kötüye gittik. Victor Osimhen'e sakin olmasını ve fırsatların ona geleceğini söylemiştim öyle de oldu ve maçın adamı oldu. Onu da tebrik ederim."