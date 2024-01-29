Okan Buruk, Süper Lig tarihine geçti!
Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk teknik direktör oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki Gaziantep FK karşılaşmasıyla kariyerinde önemli bir başarı yakaladı.
Galatasaray, Gaziantep FK karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Okan Buruk Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.
Galatasaray'dan Okan Buruk için yapılan paylaşımda, "Takımıyla tarih yazmaya devam ediyor! Süper Lig'de, iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör!" denildi.
Takımıyla tarih yazmaya devam ediyor! ????— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 29, 2024
Süper Lig'de, iç sahada üst üste 1??5?? galibiyet alan ilk Türk teknik direktör! ??
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