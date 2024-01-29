Okan Buruk, Süper Lig tarihine geçti!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 22:14

Güncelleme: 29.01.2024 - 22:14

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki Gaziantep FK karşılaşmasıyla kariyerinde önemli bir başarı yakaladı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Okan Buruk Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray'dan Okan Buruk için yapılan paylaşımda, "Takımıyla tarih yazmaya devam ediyor! Süper Lig'de, iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör!" denildi.