Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk'tan ayrılacak oyuncular için açıklama: 'Bazı oyuncuların transferini kolaylaştıracaktır'

Okan Buruk'tan ayrılacak oyuncular için açıklama: 'Bazı oyuncuların transferini kolaylaştıracaktır'

13.07.2025 10:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Okan Buruk'tan ayrılacak oyuncular için açıklama: 'Bazı oyuncuların transferini kolaylaştıracaktır'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor'la oynanan hazırlık maçının ardından transfere değindi.

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Derrick Köhn, Metehan Baltacı ve Ada Yüzgeç kaydetti.

Ümraniyespor maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transferle ilgili konuştu.

Buruk, takımdaki yabancı oyuncu sayının azalması gerektiğini ifade etti.

Transfere ilişkin Buruk, "Yabancı sayımızı hafifletmemiz gerekiyor. Burada oyuncuların sergileyecekleri performanslar, bazı oyuncuların transferini kolaylaştıracaktır. Onların performansını izleyenler için bu maçlar önemli" açıklamasında bulundu.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Süper Lig'de sezonu Gaziantep FK deplasmanında açacak Galatasaray ikinci hazırlık maçında Admira Wacker'le karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip bu maçın ardından sırasıyla Cagliari, Strasbourg ve Lazio'yla karşılaşıp hazırlıklarını tamamlayacak.

İlgili Konular: #galatasaray #okan buruk #transfer

İlgili Haberler

7 gollü karşılaşma... Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor'u mağlup etti!
7 gollü karşılaşma... Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor'u mağlup etti! Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla mağlup etti.
Galatasaray'ın Ter Stegen'e yaptığı teklif ortaya çıktı!
Galatasaray'ın Ter Stegen'e yaptığı teklif ortaya çıktı! Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Barcelona'nın Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen'i transfer etmek için teklif yaptığı iddia edildi.
Dries Mertens'ten Galatasaray itirafı: 'Güzel bir anıyla bitirmek istedim'
Dries Mertens'ten Galatasaray itirafı: 'Güzel bir anıyla bitirmek istedim' Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve futbolculuk kariyerini sonlandıran Dries Mertens, açıklamalarda bulundu.