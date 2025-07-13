Okan Buruk'tan ayrılacak oyuncular için açıklama: 'Bazı oyuncuların transferini kolaylaştıracaktır'

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Derrick Köhn, Metehan Baltacı ve Ada Yüzgeç kaydetti.

Ümraniyespor maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transferle ilgili konuştu.

Buruk, takımdaki yabancı oyuncu sayının azalması gerektiğini ifade etti.

Transfere ilişkin Buruk, "Yabancı sayımızı hafifletmemiz gerekiyor. Burada oyuncuların sergileyecekleri performanslar, bazı oyuncuların transferini kolaylaştıracaktır. Onların performansını izleyenler için bu maçlar önemli" açıklamasında bulundu.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Süper Lig'de sezonu Gaziantep FK deplasmanında açacak Galatasaray ikinci hazırlık maçında Admira Wacker'le karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip bu maçın ardından sırasıyla Cagliari, Strasbourg ve Lazio'yla karşılaşıp hazırlıklarını tamamlayacak.