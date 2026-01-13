Ada Yüzgeç'ten Okan Buruk'a teşekkür!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Fethiyespor ile oynadığı karşılaşmanın ardından, sarı-kırmızılıların 16 yaşındaki genç oyuncusu Ada Yüzgeç açıklamalarda bulundu.

Kendisine süre veren teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür eden genç futbolcu, "Okan Hocama çok teşekkürler, bana süre verdi. Ağabeylerime de çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"MA ÇA G İRERKEN HEYECAN VARDI"

Maça girerken heyecan yaşadığını belirten Ada Yüzgeç, "Maça girerken heyecan vardı. O pozisyonda sağıma çektim, şutu denemek istedim; birkaç fazla dokununca pas verdim. Sahada olduğum her dakika mücadele etmeye, elimden geleni yapmaya çalıştım" dedi.