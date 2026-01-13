Okan Buruk'tan transfer açıklaması: 'Maddi anlamda hiçbir şeye bakmadan...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası konuşan Okan Buruk, "Birincisi, Fethiye hem taraftarına hem yönetimine başkanına teşekkürler, bizi güzel ağırladılar. Galatasaraylı taraftarlar burada bizi yalnız bırakmadılar. Güzel bir ortam vardı. Belki zemin çok kötüydü, düzeltmek için büyük çaba sarf ettiler ama bu zeminde oynamak çok zor" dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transfer konusunda taraftarın protestosu var. Mutsuzlar, ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya yanıt veren Okan Buruk "Transferle ilgili başkanımız da bir açıklama yaptı. Transfer yapacağız tabii ki, çalışmalar sürüyor. Galatasaray kadrosuna gerçekten iyi oyuncular almamız gerekiyor. Çünkü önemli oyunculara sahibiz, yaz döneminde de önemli oyuncular aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Çok elit oyunculara gittiğinizde yavaş ve süre alan görüşmeler olabiliyor. Hiç merak etmesinler, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Onları mutlu edecek oyuncuları alacağız. Hemfikiriz hepimiz" dedi.

Açıklamalarına devam Okan Buruk, "Bazen istediğiniz oyuncuları getirmek süre alıyor. Önemli olan bu oyunculara ulaşabilmek. Sezon başında yaptık, tekrar çalışıyoruz. En kısa zamanda bitirmeye çalışacağız. Haklılar tabii ki, istiyorlar. O konuda bir şey diyemeyiz, 'Niye istiyorsunuz?' diyemeyiz. Hem başkanımız hem transfer komitesi yoğun çalışma sürdürüyor. Bu konuda gerçekten bizim çok yoğun çalışmamız var. Çok fazla oyuncuyla ilgili fikirlerimizi söylüyoruz, görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

"MADDİ ANLAMDA HİÇBİR ŞEYE BAKMADAN..."

Okan Buruk ayrıca, "Hiçbir şekilde maddi anlamda hiçbir şeye bakmadan çok önemli oyuncular gelecek. Mesajını vereyim. Emin olmadığımız oyuncuları almayalım. Yanlış transfer yapmayalım. Yazın buna dikkat ettik 5'te 5. Galatasaray'ın genlerinde var istemek. Yoğun çalışma sürüyor. Hiçbir şeye bakmadan bu transferler yapılacak. Gönülleri rahat olsun" dedi.

MAUR O ICARDI YANITI

Mauro Icardi'nin performansıyla ilgili soruyu yanıtlayan Okan Buruk, "Mauro Icardi Gaziantep'te çok iyi bir Trabzonspor maçı oynadı. Ligi gol atarak bitirdi. İyi durumda olan, fiziksel olarak 90 dakika sahada tuttuk ki maç oynama süresi artsın diye. Takımı için çabaladı, paslar verdi. Benim açımdan iyi performansla oyunu bitirdi. Icardi'nin performansından memnunum" dedi.

SINGO NE ZAMAN D ÖNECEK?

Wilfried Singo'nun sahalara dönüşü için sorulan soruyu yanıtlayan Okan Buruk, "Singo'yu en risksiz şekilde sahaya döndürmek istedik. Bu hafta takımla antrenmanlara yavaş yavaş başlamasını düşünüyoruz. Her şey iyi giderse Gaziantep FK maçında kadroda olabilir. Uzun bir süre oldu. Hemen hızlıca 11'e dönmesi kolay olmuyor. Yavaş yavaş gideceğiz. Antrenmanlar iyi giderse, Gaziantep FK veya Atletico Madrid maçlarında kadroda olabilecek şekilde hazırlamaya çalışacağız" dedi.

UĞURCAN ÇAKIR CEVABI

Uğurcan Çakır ile ilgili soruları da yanıtlayan Okan Buruk, "Daha önce söyledik. Kaleci mevkisinde bir planlama yaptık. Birer maç Uğurcan ve Günay'ı oynatacaktık Süper Kupa'da. Uğurcan, Trabzonspor maçında oynamak istedi. Oyuncularımız hep oynamak istiyor. Fenerbahçe finalinde Günay ile başladık. Burada da tabii ki geçen sene de Türkiye Kupası'ndaki yarı final maçında Günay oynadı, finalde Günay oynadı. Biz bu maçları paylaştırmak istedik iki oyuncumuza. Konuşulanlara, yazılanlara, anlatılanlara önem vermemek gerekiyor. Buraya getirmek çünkü cumartesi günü Uğurcan oynayacak. İstanbul'da bıraktık. Bir tane de kaleci hocamızı bıraktık. Onla beraber çalıştı. Uğurcan cumartesi sahada olacak" dedi.