Okan Buruk'tan Icardi'nin sözleşmesi için açıklama: 'Çok büyük provokasyonlar var'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın zorunlu iniş yapmasıyla ilgili Okan Buruk, "Valla Osimhen'i biz gönderirken korkmaya başlıyoruz. Afrika'da oynayan oyuncular için saha zemini, maçların sertliği nedeniyle korkularımız oluyor. Bu sefer maçı bitirdik ama dönüşteki uçakla ilgili problem çıktı. İkinci maçı da sağ salim tamamlayıp dönecektir. Birçok oyuncumuz için bunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

A MİLLİ TAKIM'IN BULGARİSTAN GALİBİYETİ

Buruk sözlerine şöyle devam etti:

"Milli oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Montella hocayı ve oyuncularımızı. İspanya maçının eksi averajını burada çıkarmış olduk. Önemli bir galibiyet. Teknik ekibi tebrik etmek gerekiyor. Şu anda gözüken İspanya'nın önde gittiği. Bizim play-off'ta eleyip Dünya Kupası'na gidebileceğimiz rakipler olabileceğini düşünüyorum. 2002'de ben bu heyecanı yaşadım. Katıldığımızda önemli başarılara imza atıyoruz. Dünya Kupası'na katılmayı umut ediyor ve başarılı olacağımıza inanıyorum."

"BAŞARILARLA DOLU BİR YIL OLSUN"

Galatasaray'ın 120. yılı için Buruk, "Futbolcu olarak 2000'e kadarki 4 şampiyonluk, Avrupa'da başarı. Teknik direktör olarak üste üste başarılar. Ben 11 yaşımda Galatasaray'da futbola başladım. Bu 120 yılın büyük bölümünde yer aldım. Galatasaray'ın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Galatasaraylılık çok farklı bir şey. Bu sene de 120. yıla yakışı şekilde en iyi başarıları elde etmek istiyoruz. Hepimizin daha fazlasını yapması gerekiyor. Çok küçük detaylar, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sonuçları belirliyor. Bunu son Liverpool maçında gösterdik aslında. 120. yıl başarılarla dolu bir yıl olsun" dedi.

LİGİN İLK 8 HAFTASI

Sezonun şu ana kadarki bölümü için Okan Buruk, "Başlangıç diyebilirim. Ne kadar geçen seneki kadroyu korursak koruyalım transfer dönemi kolay değil. Keşke basketbolda olduğu gibi istediğini alabilseniz. Bonservis yok. Avrupa'da değerlilik yok. Futbolda çok farklı. Avrupa'da 5 tane büyük lig var. Buradan oyuncuları Türkiye'ye getirmek çok zor oluyor. Çok büyük zorluklar yaşıyoruz transfer döneminde. Bunu yapınca bazısı eksik geliyor. Takımlarıyla maç yapmadan ve hazır olmadan gelebiliyorlar. Transfer, adaptasyon, zorlukları... Çok kaliteli bir kadro kurmanız gerekiyor. Birbirine yakın oyuncuları tercih etmeniz gerekiyor. Bazen en hazır 11'i değil, bir sonraki maçı da düşünerek değişikliklere gitmeniz gerekiyor. Ligle Şampiyonlar Ligi oynamak çok zordur. Bu seneye de aynı şekilde başladık. Bazı maçlara odaklanmak zor oluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçların öncesinde ve sonrasındaki maçlar tehlikeli olabiliyor. Ligi hep daha iyi bitirdik. Tek maça odaklandığınızda farklı olabiliyor. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Çok iyi bir kadro kurduk. Oyuncularımın performansına güveniyorum. Sakatlıklar önemli. Sezon içinde çok fazla sakatlık yaşamadık ama bunlar her takım için olağan. Avrupa'da da görebiliyoruz bunu" dedi.

SINGO'NUN SAKATLIĞI

Singo'nun son durumunu paylaşan Buruk, "Singo'nun tedavisine başlandı. İzin de yapmadı. İyi bir profesyonel. Bir an önce sahaya dönebilmek için çalışıyor. Yener hocanın düşünceleri doğrultusunda durumunu takip edeceğiz. En az 2 hafta daha olmayacak" ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'dan önce elde ettiği başarılarla ilgili soruya Buruk, "Başakşehir'de şampiyonluğa ulaşabilecek bir kadro vardı. O kadroyla şampiyonluk yaşamak önemliydi. Akhisar'da Türkiye Kupası'na kazanmak. Bunları hedeflemek çok önemli. Futbolculuk dönemimde hep kazanarak geldim. Onu yaşamak ve oyunculara anlatmak çok önemli. Biz kolay kolay final kaybetmedik. Kazanan bir ruh, kazanmaya alışın bir ruh farklı oluyor. Hayatım, futbolculuk ve teknik direktörlük dönemimde bağlantılar kuran ve oyuncularına anlatan biri olmak istiyorum" yanıtını verdi.

ICARDİ YANITI

Mauro Icardi hakkında Buruk, "Icardi geldiğinden beri kazandığımız ilk iki şampiyonlukta en büyük rollerden biriydi. Takım için gol yükünü çeken ve onun yanında, ben 2022 yazında geldim, Galatasaray'ın en umutsuz olduğu yaz diyebiliriz. Galatasaray tarihinin en kötülerinden biriydi. Icardi geldiğinden beri çok önemli bir rol aldı. Icardi'nin yarattığı atmosfer birçok insanı Galatasaraylı yaptı. Icardi çok kolay vazgeçilebilecek bir oyuncu değil. Icardi kolay vazgeçebilecek bir oyuncu değil. Ciddi bir sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dönmek kolay değil. Fiziksel yapısından çok yeteneğiyle oynayan bir oyuncunun bir önceki seneki fiziki kondisyonunu yakalaması kolay değil, zaman alıyor. Yüzde 100 hazır olmadığını hepimiz biliyoruz. Oynaması ve süre alması lazım. Oynadığı zaman da çok önemli bir rol oynadı galibiyetlerde. Takımımızın kaptanı. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Kaptanlığı Icardi'ye vermişiz. Biz kaptanlığı Icardi'ye emanet ettik. Takımın başında olan o, içeriyi yöneten o. O yüzden ona verdiğimiz değerin alını çizmek istiyorum. Sözleşme konusu ortaya atılıyor. Galatasaray'ı karıştırmak, Icardi'nin kafasını karıştırmak için. Ekimde sözleşme konuşulması kadar saçma bir şey duymadım. Bundan önceki dönemlerde Muslera ve Mertens'te yaşadık. Oyuncu devam eder. Belirli bir yerde görüşmeler yapılır. Bu tür konularda sadece Galatasaray'ı nasıl karıştırırız, Icardi'ye dokunalım, Osimhen'e vurmaya çalışalım. Çok büyük provokasyonlar var. Icardi ve Osimhen'de görüyoruz. Bunlardan çok fazla etkilenmeden devam etmemiz gerekiyor. Galatasaraylılar bu konuda takımına ve oyuncularına güvensin. Hiçbir şekilde provokasyona gelmemelerini istiyorum" dedi.

Okan Buruk sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli takımdan dönecek oyuncularımız bekleyeceğiz. Bu hafta bizim için zor oluyor. Afrika ve Güney Amerika'ya giden oyuncularımız için. Osimhen ve Lemina'nın dönüşü, hangi yorgunlukla dönecek o önemli olacak. Jakobs gitti. Zaten sakatlığı vardı. Göndermek istemedik ama ille gelsin diye bir şey oldu. Başakşehir maçında sahadaki yerini alacaktır diye düşünüyorun. Milli ara dönüşü adaptasyonun zor olduğu yerler. Kazanmak istiyoruz. Liverpool maçındaki 3 puanının değerli olabilmesi için sıradaki maçımızı da kazanmamız gerekiyor. Zor bir fikstüre giriyoruz. Devamında Ajax deplasmanımız var. Bir sonraki milli takım arasına kadar kritik bir dönem olacak. Hiçbir şey kazanmayacağız ve hiçbir şey kaybetmeceğiz. Bu aylarda kazandığımız maçlarla Avrupa'daki yerimizi garantiyle almamız gerekiyor. Ligde de çok önemli maçlar oynuyoruz. Singo Başakşehir ve Bodo maçında olmayacak. Onun dışında önemli bir eksiğimiz yok. İnşallah böyle devam ederiz."