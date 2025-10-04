Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması: Isınmaya neden çıkmadı?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mauro Icardi karşılaşmanın 85. dakikasında Osimhen'in yerine oyuna girdi. Arjantinli yıldızın maç öncesi ısınmaya çıkmaması gündem olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından Mauro Icardi hakkında basın toplantısında açıklama yaptı.

Okan Buruk, Icardi'nin ısınmada yer almaması hakkında, “Icardi'nin içeride fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlık süreci var. Isınmaya çıkmama nedeni bu. Çok takılacak bir şey değil bu” dedi.

Sözlerine devam eden Buruk, "Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Icardi olduğunda çok gündem oluyor. Isınmaya çıkmadı, sevinmedi... Takım kaptanı, her zaman takımın yanında. Oynasa da oynamasa da arkadaşlarına sevgisini saygısını gösteriyor" ifadelerini kullandı.