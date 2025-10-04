Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması: Isınmaya neden çıkmadı?

4.10.2025 23:50:00
4.10.2025 23:50:00
Galatasaray'ın Beşiktak ile 1-1 kaldığı maçın öncesinde Mauro Icardi, ısınmaya çıkmamıştı. Okan Buruk, yıldız oyuncunun sağlık durumu hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mauro Icardi karşılaşmanın 85. dakikasında Osimhen'in yerine oyuna girdi. Arjantinli yıldızın maç öncesi ısınmaya çıkmaması gündem olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından Mauro Icardi hakkında basın toplantısında açıklama yaptı.

Okan Buruk, Icardi'nin ısınmada yer almaması hakkında, “Icardi'nin içeride fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlık süreci var. Isınmaya çıkmama nedeni bu. Çok takılacak bir şey değil bu” dedi.

Sözlerine devam eden Buruk, "Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Icardi olduğunda çok gündem oluyor. Isınmaya çıkmadı, sevinmedi... Takım kaptanı, her zaman takımın yanında. Oynasa da oynamasa da arkadaşlarına sevgisini saygısını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #okan buruk #mauro icardi

