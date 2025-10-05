Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Sergen Yalçın başladı, Okan Buruk bitirdi'

Trendyol Süper Lig'deki derbide Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Derbinin ardından spor yazarları, iki takımın performansını ve 90 dakikayı değerlendirdi.

'İKİ TARAF DA 2 PUAN KAYBEDİYOR'

Ebru Kılıçoğlu: "Yorgun Galatasaray ve rakibini iyi çalışmış bir Beşiktaş... Maçın ilk yarısının özeti bu. Sarı-Kırmızılıların her zamanki hızları presleri sahaya yansımayınca; Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın “Cerny ile tam gaz ileri, top kime gelirse içeri” formülünü rahatlıkla uyguluyor... Sadece maçın en ciddi pozisyonlarını değil, aynı zamanda golünü (12’de Abraham) ve de avantajını da (34’te Sanchez kırmızı kart görüyor) Beşiktaş yakalıyor... İkinci yarıya kadar! Zira ikinci yarıda Okan Buruk, oyuncu değiştirmiyor ama oyunu değiştiriyor: Aldığı önlemler sahaya yansıyınca anlıyoruz ki, Beşiktaş’ın tek bir formülü var ya da diğer formüller yetmiyor. Galatasaray, 55’te İlkay’la önce skoru sonra da oyunu eşitliyor. İki tarafın da üç puana paralel geçtiği dakikalardan iki taraf da, 1 puan kazanmıyor... 2 puan kaybediyor!" (Cumhuriyet)

'SERGEN YALÇIN İYİ BAŞLADI, OKAN BURUK İYİ BİTİRDİ'

Uğur Meleke: "10 kişilik Galatasaray’a karşı oyuncu fazlasına sahip olduklarını tam anlamıyla hissettiremediler, buldukları birkaç fırsat genelde sonradan oyuna giren Cengiz’in solo aksiyonlarıydı. Rakipleri topu istemediğinde, Beşiktaş’ın geçiş şansı kalmadığında ofansif etkinliği aynı düzeyi koruyamıyor. Sergen Yalçın’ın iyi başladığı, Okan Buruk’un iyi bitirdiği bir maç oldu bu özetle." (Hürriyet)

'LİGİN DE ZİRVESİNİ YENİDEN DİZAYN EDECEKTİ'

Ali Gültiken: "Beşiktaş'ın eline geçirdiği bu kadar önemli avantajı kullanamamış olmasının anlaşılır yanı yok. Bu maçta elde edilecek 3 puan yalnızca Beşiktaş'ı zirve yarışına sokmakla kalmayacak, ligin de zirvesini yeniden dizayn edecekti. Bunlar her zaman ele geçmez. Burada kaybedilen sadece 2 puan değil çok daha fazlası." (Sabah)

'İKİ TARAF DA KAÇIRDIKLARINA ODAKLANMAYI TERCİH ETTİ'

Banu Yelkovan: "Maçtan geriye iki gol, maç sonu iki takım oyuncuları arasında güzel görüntüler ve paylaşılan puanlar kaldı. Liverpool yorgunu Galatasaray için derbiden beraberlik çıkarmak, Beşiktaş için bu haftaya kadar puan kaybı yaşamamış rakibinden zorlu deplasmanda puan almak başarı sayılabilirdi ama bir Türk futbol geleneği olarak her iki taraf da kaçırdıklarına odaklanmayı tercih ettiler." (Hürriyet)