Okan Buruk'tan İsmail Kartal açıklaması: 'En başarılısı oydu'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yarışından derbi maçlarına, rakip teknik direktörlerden taraftar desteğine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2024-25 sezonundaki Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına değinen Buruk, puan tablosu üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Buruk, "Bazen '99 puan almış takım nasıl şampiyon olamaz?' diyorlar, çünkü öbür takım 102 puan aldığı için olamıyorsun. Rakibimizin ivmesi yavaşladığında biz de zaman zaman tempomuzu düşürebiliyoruz. Ancak 102 puanla şampiyon olduğumuz sezonda sürekli vites artırdık. En zor şampiyonluğumuzun bu sezon olduğunu söyleyebilirim. Çünkü lig maratonunun yanı sıra 12 Şampiyonlar Ligi maçı da oynadık" ifadelerini kullandı.

"EN BAŞARILISI İSMAİL HOCA'YDI"

Geride kalan sezonda oynanan son Fenerbahçe derbisi öncesinde şampiyonluğu kaybetme endişesi yaşamadığını belirten Buruk, "Derbiyi kazanamamak gibi bir düşünceye hiç kapılmadım. Fenerbahçe derbisine çıkarken 4 puan öndeydik ve maçı kaybetsek bile şampiyon olabilirdik. Bu nedenle şampiyonluğu kaybedeceğimizi hiç düşünmedim. Üzüldüğüm maçlar tabii ki oldu. Özellikle Young Boys maçları sırasında çok üzülmüştüm. Taraftarlarımız nereye gidersek gidelim bizi hep çiçeklerle karşıladı. Bu yüzden kırılacağım hiçbir olay olmadı" dedi.

"Dört şampiyonluğunuzdan hangisi sizi daha çok zorladı?" sorusuna yanıt veren deneyimli teknik adam, rakip teknik direktörlere ilişkin değerlendirmesinde, "Hepsi iyi teknik adamlara karşıydı. Jorge Jesus'a karşı kazanmak çok önemliydi. İsmail Hoca'nın şampiyonluğu olmasa da puan ve oyun olarak çok başarılıydı. Bu dört teknik adam içerisinde en başarılısı İsmail Hoca'ydı diyebiliriz" diye konuştu.

"AYNISINI YAPSAM 10 MAÇ CEZA ALIRDIM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile arasında yaşanan ve uzun süre gündem olan olaya da değinen Buruk, yaşananların ardından herhangi bir kırgınlık taşımadığını söyledi.

Tecrübeli teknik direktör, "Jose Mourinho'ya karşı kin beslemiyorum. Saha içinde bazı olaylar yaşanabiliyor ancak sonrasında bunları geride bırakıp el sıkışmak gerekir. O dönem yaşananlar tekrar olsa aynı hareketi yapmam. Yere düşürecek bir darbe değildi ancak refleks olarak gelişen bir durumdu. Aynı hareketi ben, Jose Mourinho'ya yapsam 10 maç ceza alırdım" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A ANTİPATİSİ VAR"

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de yeniden göreve gelmesine ilişkin de görüşlerini paylaşan Buruk, "Aziz Yıldırım'a da hayırlı olsun. Türk futbolu için de hayırlı olsun. Çok tecrübeli bir başkan ve tekrar göreve geldi. Taraftarların birbiriyle mizahi açıdan dalga geçmeleri güzel bir şey. Futbolun böyle güzelleştiğini düşünüyorum. Benimle de çok dalga geçiyorlar ama güzel şeyler çıkabiliyor. Komik geliyor, bunlara takılmıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili de konuşan Buruk, "TFF Başkanı'nın tüm çıkışları Galatasaray'a karşı oldu. Galatasaray'a antipatisi var" dedi.