Okan Buruk'tan kadro açıklaması: 'Stoper tercihleri, bek tercihleri...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un maç öncesi sözleri şu şekilde:

"Bütün Türkiye'nin nefesi tutup izlemeye hazırlandığı bir maç. Son yıllarda iki takımın verdiği büyük mücadele. Bu sene Trabzonspor da dahil. Beşiktaş hep arkadan gelmeye çalışıyor, Samsunspor da... Bugün özelinde baktığımızda deplasmanda oynayan bir takımız. Sakin olmalıyız, kendi oyunumuzu oynamalıyız. Son yıllarda sakin kaldığımızda karşılığını aldık. Bugün de bunun için hazırız."

KADRO TERCİHİ AÇIKLAMASI

"Rakibimizin son maçlarda yükselen çizgisi var. Skor olarak geri düşse de kazandı. Daha moralliler. Bizim de Şampiyonlar Ligi ile birlikte daha yoğun fikstürümüz var. Sakatlıklar, cezalar... TFF'nin cezalarıyla birlikte kadro sayımız biraz azaldı ama bugün buraya soktuğumuz oyuncular oldu. Osimhen ve Lemina 11'de, Yunus'u kadroya aldık. Berkan oynayabilecek durumda Kaan'ı aldık ama tam hazır değil. Takımla birlikte olsun diye aldık. Onun dışında stoper tercihleri, bek tercihlerinde düşüncelerimiz vardı. Lemina'yı tercih etme nedenimiz, fiziksel olarak yapısına uygun olduğu yer stoper."

"Lemina'yı orta sahada da denedik. Birinci düşüncemiz orta sahaydı ama git gel ve dönüşlerde zorlanması vardı. Onun geri bildirimiyle stoperde değerlendirdik."

VICTOR OSIMHEN AÇIKLAMASI

"Takım olarak hazırız. Osimhen'in dönüşü psikolojik ve bu tür deplasman maçları için çok önemli. İnşallah güzel ve kaliteli bir maç olur."

HAKEM SÖZLER İ

"Hakemin de iki takımı analiz ettiğini, derslerine çalıştıklarını düşünüyoruz. Gerginliği yaratan her kim olursa olsun kartları gösterecek, duruşu gösterecek bir hakem bekliyoruz."

"Güzel, kaliteli bir maç olsun. İki takım da futbola odaklandığında bu kalite ortaya çıkıyor."