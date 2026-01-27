Okan Buruk'tan Manchester City açıklaması: 'Son bir ay onlar için iyi geçmedi ama...'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında çarşamba günü deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile futbolcu İlkay Gündoğan, Etihad Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"İki takımın da hedefleri var. Biz kendi hedeflerimizi düşüneceğiz. Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Çok güzel bir stat, İlkay Gündoğan da uzun yıllar burada oynadı. Hep kazanmaya, başarıya odaklı bir takımla mücadele edeceğiz. Son bir ay City için iyi geçmedi ama Wolverhampton galibiyeti onlar için moral olacaktır."

"KADRO OLARAK TOPARLANDIK"

"Belli bölgelerde eksikleri olduğunu düşünüyoruz. Biz de kadro olarak toparlandık. Yunus Akgün hastalığı nedeniyle idmana çıkmadı. Ufak tefek ağrıları vardı. Barış Alper Yılmaz'ı idmanda kullandık. Lucas Torreira sakatlık geçirmişti, idmanda bir bölümde yer aldı. Wilfried Singo'yu kadroya aldık."

"Eintracht Frankfurt maçı şanssız bir maçtı, 4 golü biz hazırladık. İlk yarıda çok üstün oynadık, bazen böyle sonuçlar olabiliyor. Son maçlarda konsantrasyonumuz daha yüksek, böyle de olmak zorunda. Artık daha dikkatli ve daha tecrübeliyiz."

"BERABER SAVUNMA YAPMALIYIZ"

"City'ye karşı katı savunma değil ama beraber savunma yapmalıyız. Galatasaray her zaman topu rakibe vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu deneyeceğiz."

"İyi bir takım olursak bu meydan okumayı yapabiliriz. Beraber hareket etmek çok önemli. Özellikle rakibimizin son 1 ayda kaybettiği maçlara bakınca beraber hareket eden ve City'nin yaptığı hataları iyi değerlendiren takımlar başarıya ulaştı. Manchester City savunma anlamında çok zorlanıyor, bunu gördük."

"Bu seviyede takımlar arasında fark görmüyorum. Takımların dönemsel formu çok önemli. Biz de bunu yaşadık, City de yaşıyor. Rakip seçmek gibi bir durum yok. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, başa baş oynayacak güçteyiz. Herkes çok iyi olduğu için ilk 24'ün içerisinde olacak."

İlkay Gündoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Benim için tuhaf bir maç olacak. Eski arkadaşlarıma karşı, samimi olduğum eski teknik direktörüme karşı.. Bu statta oynamak çok özel olacak. Dört gözle bekliyorum. Umarım iyi bir performans ve iyi bir skorla İstanbul'a döneriz."

"TAKTİKLERİNİ AZ ÇOK BİLİRİM"

"City ve Pep'le alakalı söylenecek pek bir şey yok. Herkes biliyor zaten. Benim aslında fazla bir şey dememe gerek yok. Taktiklerini de az çok bilirim yani. Bireysel kalitesi yüksek bir takım. Bizi zor maç bekliyor. Şampiyonlar Ligi seviyesinde herkes zordur. İyi hazırlandık. Kendimize güveniyoruz."

"Erling Haaland gol makinesi. Gol atmak için her şeye sahip. Bir sezonda istediği kadar gol atabilir. Onu kontrol etmek imkansız. Takım olarak Haaland'ı ve City'yi pozisyona sokmamaya çalışacağız."

"GALATASARAY'A OLAN SEVGİM BAMBAŞKA"

"Galatasaray'ın yeri benim kalbimde başka bir yerde. Çocukluğumdan beri bu futbol takımını takip ediyorum. Hocamın takımını da hayranlıkla izliyordum. Galatasaray'a olan sevgim bambaşka, burada olmaktan çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir takıma karşı oynamak gurur verici."