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Okan Buruk'tan Mourinho'ya 'drone'lu gönderme!

Okan Buruk'tan Mourinho'ya 'drone'lu gönderme!

29.05.2025 09:24:00
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Cumhuriyet Spor
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Okan Buruk'tan Mourinho'ya 'drone'lu gönderme!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1905 GSYİAD'ın şampiyonluk kutlamalarında 'The Real One' yazılı drone gösterisi önünde paylaşım yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu için bir kutlama gecesi düzenleyen 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) organizasyonuna yaptığı paylaşımla damga vurdu.

1905 GSYİAD'ın kutlama gecesi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun konakladığı otelde yapılırken etkinlik sırasında İstanbul Boğazı semalarında drone’larla çeşitli mesajlar yazıldı.

Bu mesajlardan birinde "Laptop temalı" olarak "The Real One" yazısına yer verildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bu gösteriye yer verdi ve Fenerbahçe'nin hocası Mourinho'ya gönderme yaptı.

Okan Buruk, Kayserispor maçında şampiyonluğun ilan edilmesiyle birlikte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe - Antalyaspor maçında kameralara yaptığı gibi laptop göstermişti. Buruk, 5 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu laptop'u yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak "The Special One" lakaplı Jose Mourinho'ya gönderme yapmıştı.




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