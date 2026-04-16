Okan Buruk'tan Osimhen sorusuna yanıt: 'İdmanlara katılması pozitif bir şey'

16.04.2026 13:08:00
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftara açık antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, taraftara açık antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buruk, kolu kırıldıktan sonra ameliyat olan ve antrenmanlara yeni yeni başlayan Victor Osimhen'in son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Okan Buruk'un Victor Osimhen'le ilgili açıklamaları şöyle:

"Osimhen antrenmanını rahat bir şekilde yaptı bir sorun yaşamadı. Osimhen buradaki lokomotiflerden birisi. Bütün oyuncularıma güveniyorum. Osimhen'in idmanlara katılması pozitif bir şey. Enerjimizi arttırıyor. Bugün ve yarın bakıp Ankara'ya götürüp, götürmeyeceğimize karar vereceğiz.

Victor Osimhen'in bu üçüncü sakatlığı. Bazı oyuncular takımlar için çok önemlidir. Real Madrid için Mbappe neyse, Bayern Münih için Harry Kane neyse, Osimhen de Galatasaray için öyle önemli bir oyuncudur. Bu anlamda Osimhen çok önemlidir. Yani buralarda oynamak istiyorsanız zaten çok güçlü oyuncularla, çok güçlü profillerle oynamanız gerekiyor. O yüzden sakatlıklar, mental yorgunluklar olabilir ama biz aynı şekilde açız, aynı şekilde istekliyiz ve şampiyon olmayı çok istiyoruz. Oyuncular benden çok istiyor."

