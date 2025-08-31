Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 'Birazdan toplantıya katılıp kaleciyle ilgili...'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası konuşan deneyimli teknik adam, "Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1'den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadık bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum" dedi.

"TRANSFER TOPLANTISINA KATILACAĞIM"

Transfer gündemi hakkında konuşan Okan Buruk, "Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City'nin, Manchester United'ın bizim, PSG'nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim" ifadelerini kullandı.

"SAYGI DUYACAĞIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, adı transfer iddialarıyla anılan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

Buruk, yönetimin alacağı karara saygı duyacaklarını belirterek, "Yönetim, Barış Alper Yılmaz'ı satarsa, saygı duyacağız. Galatasaray'da kalırsa, en doğru şekilde onu burada aramıza alacağız ve onu bağrımıza basarak, ona sahip çıkmaya çalışacağız" dedi.

"BAŞKANIMIZ EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

Genç oyuncuların zaman zaman hatalar yapabileceğini ifade eden Buruk, "Oyuncular ayrılmak istediği zaman daha çok tepki oluyor. Genç oyuncuların kafası karışabiliyor ve hatalar yapabiliyorlar. Bu hataları doğru yönetmemiz gerekiyor. Milli Takım dönemi var, İspanya ve Gürcistan maçlarına kafa olarak daha hazır gitmesiyle böyle gitmesi arasında çok fark var. Barış'a yardımcı olmaya çalışıyorum ve takımın etkilenmemesini istiyorum. Birkaç gün içerisinde sorun çözülecektir. Başkanımız en doğru kararı verecektir" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY SEVGİSİNDEN KİMSE Ş ÜPHE DUYMASIN"

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca taraftarlara da mesaj göndererek, "Çok hızlı şekilde üzerinin çizmenin ve üzerine gitmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Taraftar da çok hassas, ailelerinden biri gibi görüyorlar oyuncuların... Barış'ın Galatasaray sevgisinden kimse şüphe duymasın. Burada insani kararlar, hatalar olabiliyor. Süreci en doğru şekilde yürütüp, elimizdeki kadroyla devam etmemiz gerekiyor" sözlerini dile getirdi.