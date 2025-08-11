Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı!

11.08.2025 09:38:00
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşması kadrosu hakkında kararını verdiği iddia edildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Fatih Karagümrük karşısında yedek kulübesinde başlayacağı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, izin yapmadan 10 gündür Kemerburgaz'da çift antrenman yapan Victor Osimhen, Gaziantep'e götürülmedi. Takım ile kamp dönemi geçirmeyen ve Okan Buruk'un verdiği programı bireysel olarak uygulayan yıldız oyuncu, aradaki açığı da kapatıyor.

Haberde, Süper Lig'in ikinci haftasında 15 Ağustos Cuma günü oynanacak Karagümrük maçını hedef olarak belirleyen Osimhen, bu hafta kadroya alınacağı öne sürüldü. Barış Alper Yılmaz'la maça başlamayı planlayan Okan Buruk, 26 yaşındaki forvete ikinci yarıda şans verecek.

Nijeryalı golcü, ilk 11 için Kayseri deplasmanını bekleyecek. 

İlgili Konular: #galatasaray #okan buruk #Fatih Karagümrük #victor osimhen

