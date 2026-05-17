Okan Buruk'tan yabancı kuralı açıklaması: '10+4 dendi ama...'

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından konuştu.

Okan Buruk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Çok uzun bir maç takvimi vardı. 12 Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Kupası, 34 Süper Lig maçı, 2 Süper Kupa maçı. Son haftaya şampiyon olarak çıkmak bizim için önemliydi. Çok uzun maç trafiği oynamış oyuncuları kadroya almadık, Torreira'yı maçtan önce söyledim, Osimhen'in cezası vardı. İyi bir kadroyla sahadaydık. Kazanmak için elimizden geleni yaptık. İlk yarıda bir top geldi ve gol aldı. Konsantrasyon iyiydi, beraberlik golünü aradık ama olmadı. Rakibimizin küme düşme hattında olması ve dirençli olmaları da beraberlik golünü engelledi."

"10+4 DENDİ AMA..."

"Avrupa'da son 16'yı gördük. Bunu geliştirmek istiyoruz. Lig bitti ama transfer dönemi başlıyor. Orada hazırlıklarımız var. Herkesin kafasını karıştıracak yabancı sayısının net olarak açıklanmaması. 10+4 dendi ama birçok kulüp buna hazır değil."

"BU KURAL BİZİ ZORLAYACAK"

"Sözleşmeleri olan oyuncular var. Bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nde olan takımları zorlayacak şeyler bunlar. Genç oyuncuları istiyorsunuz ama hazır, oynayacak genç oyuncuları almanız gerekiyor. Yeni gelen kural bence maddi olarak da zorlayacak bence. Yatırım olarak deneyebilirsiniz ama bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım için bu kural bizi zorlayacak. O hedeflere ulaşmak için bu kural bizi zorlayacak."

"BU KURAL DOĞRU DEĞİL"

"Şu anda bizim 10 tane oyuncumuz var, sözleşmeleri biten oyuncular var, sözleşme için görüştüğümüz oyuncular vardı. Her sene kural değişiyor. Yıllardır 10 kere değişiyor. Burada uzun vadeli bir plan olmuyor maalesef. Bu kararın, kuralın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu kuralın birçok kulübü zorlayacağını düşünüyorum."

ICARDI VE LEMINA SÖZLERİ

Başarılı teknik adam, sözleşmeleri bitecek ve durumları merak edilen Mario Lemina ve Mauro Icardi'nin durumlarına da değindi.

Okan Buruk, "Icardi ve Lemina ile görüşülüyor. Özellikle Lemina ile sözleşme uzatma konusunda bir yere gelindi. Icardi ile de başkanımız hafta içi görüşecek" dedi.

Galatasaray'da sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Mario Lemina, ligin 33. haftasındaki Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bilmiyorum ama yüzde 99 kalacağımı düşünüyorum" demişti.