Okan Buruk'tan ağır yenilgi sonrası açıklama: Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech eleştrisi!
Süper Kupa finalinde karşılaştığı Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yenilginin sorumluluğunu üzerine alan Buruk, "Zaha ve Ziyech kanatlarda olunca bu anlamda üretme anlamında zorluk çekiyoruz. Çizgi oyunu oynuyoruz oyun birebire kalıyorlar" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.
Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:
"Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Kazanmak için çıktık. Beşiktaş'ı tebrik ederim, hak ettiler. Seremonide onları alkışladık ve tebrik ettik. Bize yakışan bu, kazananı tebrik etmek. Örnek olduğumuzu düşünüyorum."
"SORUMLULUK BENİM"
"İlk yarı attığımız sayılmayan goller oldu. İlk yarı oyunun içerisindeydik ancak 2-0'dan sonra düşüş oldu. Çok hatalar yaptık! Girenler, çıkanları arattı mı? Aratmadı mı? Bilemiyorum. Birinci sorumlu benim. Oyuncularıma konuşma yaptım, sezon başında böyle bir mağlubiyet ders anlamında diyebiliriz. Hafta içi böyle bir şey hissetmedim. Kötü bir statta oynadık. Burada her şey kötü ama bu bahane değil."
"Haftaya lig başlıyor, uyanmak için de fırsat oldu. Kendimizi de gözden geçirmek gerekiyor. Bazen yükseklere çıktığınızda oranın havasına alışabiliyorsunuz. Daha iyisini yapmalıyız. Fiziksel olarak da hazır değiliz. Güçlü bir takımız ayağa kalkarız. Şampiyonluk yolunda en büyük aday biziz."
ZAHA VE ZIYECH'E ELEŞTİRİ
"Zaha ve Ziyech kanatlarda olunca bu anlamda üretme anlamında zorluk çekiyoruz. Çizgi oyunu oynuyoruz oyun birebire kalıyorlar. Diğer arkadaşları gibi onunda benimde yetersizdi performansı. Net bir şekilde iyi oyun ortaya koymadık."
Spor Haberleri
- Galatasaray'a 'salıncak' göndermesi!
- Okan Buruk'tan ağır yenilgi sonrası açıklama!
- Hollandalı hocadan 18 yıl sonra bir ilk!
- Mertens'ten flaş Süper Kupa açıklaması!
- Mert Hakan'dan dikkat çeken paylaşım!
- İtalyan golcüden Beşiktaş taraftarına mesaj!
- Süper Kupa zaferi sonrası Paulista'dan açıklama!
- Beşiktaş'tan dikkat çeken Süper Kupa paylaşımı!
- 'Beşiktaş taş gibi takım olma yolunda tam gaz ilerliyor'
- Milli boksör Paris'te yarı finalde!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi
- Gözünüz açık olsun
- AKP'den kopan seçmen kimi tercih ediyor?
- Ünlü anketçiden AKP'ye kötü haber
- Suikast nasıl yapıldı?
- AKP'li belediyelere milyonlarca liralık kıyak!
- 'Instagram'a erişim engeli'ne dava açtı
- 'Türkiye buna uzun süre katlanamaz...'
- Meteoroloji uyardı: 'Kavrulacağız'
- Beyoğlu'nda 3 kadına önce taciz sonra darp