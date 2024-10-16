Okan Buruk'tan Antalyaspor maçı kararı!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 11:04

Güncelleme: 16.10.2024 - 11:04

Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılara, bu karşılaşma öncesi Victor Osimhen’den sevindirici haber geldi.

Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun tedavisi tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayan Nijeryalı golcü, Antalya’da sahada olabilecek.

ÇİFT FORVET OYNAYACAK

Teknik direktör Okan Buruk’un, Antalyaspor maçıyla yeniden çift forvete geçmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Osimhen transferi sonrası ilk kez Kasımpaşa maçında bu şekilde bir diziliş kullanmıştı. Nijeryalı futbolcu, Icardi ile birlikte çok etkili bir ilk yarı oynamış ve 2 gol atmayı başarmıştı.

Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formasyla çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol attı, 3 de asist yaptı.