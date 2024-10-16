Okan Buruk'tan Antalyaspor maçı kararı!

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un çift forvet oynamayı düşündüğü kaydedildi.

Okan Buruk'tan Antalyaspor maçı kararı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 11:04

Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılara, bu karşılaşma öncesi Victor Osimhen’den sevindirici haber geldi.

Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun tedavisi tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayan Nijeryalı golcü, Antalya’da sahada olabilecek.

ÇİFT FORVET OYNAYACAK

Teknik direktör Okan Buruk’un, Antalyaspor maçıyla yeniden çift forvete geçmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Osimhen transferi sonrası ilk kez Kasımpaşa maçında bu şekilde bir diziliş kullanmıştı. Nijeryalı futbolcu, Icardi ile birlikte çok etkili bir ilk yarı oynamış ve 2 gol atmayı başarmıştı.

Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formasyla çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol attı, 3 de asist yaptı.


Etiketler: #okan buruk #galatasaray #victor osimhen #mauro icardi

İlgili Haberler

Galatasaray Daikin set vermden bir üst tura yükseldi!

Galatasaray Daikin set vermden bir üst tura yükseldi!
Galatasaray efsanesinden Victor Osimhen yorumu: 'İnanamadım'

Galatasaray efsanesinden Victor Osimhen yorumu: 'İnanamadım'
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın teklifine yanıt: 'Bu sezondan başlayarak...'

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın teklifine yanıt: 'Bu sezondan başlayarak...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler