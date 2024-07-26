Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sözleri: 'Avrupa Şampiyonası'na baktığımızda...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın geleceğine ilişkin açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:09
Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sözleri: 'Avrupa Şampiyonası'na baktığımızda...'
Abone Ol google-news

Galatasaray'da geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansı EURO 2024'te taçlandıran Barış Alper Yılmaz'ın adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılıyordu. 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmak istediklerini belirtti.

Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz için söyledikleri şöyle:

"Biz, Barış'la devam etmek istiyoruz. Bu seneyi burada geçirmesi bizim için önemli. Fiziksel olarak Barış'ın avantajları var. Mental olarak daha güçlü, özgüven olarak daha güçlü."

'BARIŞ'IN BURDA OLMASI ÖNEMLİ'

"Burada mevkisine göre yapabileceği, oyun içerisinde verdiği kararlar önem kazanıyor. Bu da tecrübeyle oluyor. O yüzden bu sene Barış'ın burada olması çok önemli."

'HERKESİN AKLINA GELMİŞTİR'

"Geçirdiği Avrupa Şampiyonası'na baktığımızda bence kanat oyuncusu arayan bütün takımlar için Barış bir opisyon olmuştur, herkesin aklına girmiştir."


okan buruk haberleri Barış Alper Yılmaz haberleri galatasaray haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'dan suç duyurusu kararı: 'Kamuoyunu yanlış yönlendirenler...'

Galatasaray'dan suç duyurusu kararı: 'Kamuoyunu yanlış yönlendirenler...'
Manchester United'in yıldızından Galatasaray'ın yeni transferi Jelert'e mesaj!

Manchester United'in yıldızından Galatasaray'ın yeni transferi Jelert'e mesaj!
Adı Galatasaray ile anılmıştı: Guela Doue'nin yeni adresi resmen açıklandı!

Adı Galatasaray ile anılmıştı: Guela Doue'nin yeni adresi resmen açıklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler