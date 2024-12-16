Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz ve Osimhen kararı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz hakkında kararını verdiği iddia edildi.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılara sakat futbolcularından iyi haber geldi.
Galatasaray'da Samsunspor maçında sakatlanan Ismail Jakobs ile Bodrumspor maçında adale sakatlığı yaşayan Kaan Ayhan, Trabzonspor maçında görev alabilecek.
SİVASSPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞLARDI
Sivasspor maçında Manaj'ın sert darbesiyle sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ve aynı karşılaşmada ağrı hisseden Victor Osimhen'in durumları da belli olduğu iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; sakatlıklarını atlatan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayacak.
Öte yandan Okan Buruk'un Kaan Ayhan'a da bu karşılaşmada ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İsmail Jakobs'un ise Trabzonspor maçına yedek kulübesinde başlayacağı belirtildi.
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