Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz ve Osimhen kararı!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:01

Güncelleme: 16.12.2024 - 12:01

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılara sakat futbolcularından iyi haber geldi.

Galatasaray'da Samsunspor maçında sakatlanan Ismail Jakobs ile Bodrumspor maçında adale sakatlığı yaşayan Kaan Ayhan, Trabzonspor maçında görev alabilecek.

SİVASSPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞLARDI

Sivasspor maçında Manaj'ın sert darbesiyle sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ve aynı karşılaşmada ağrı hisseden Victor Osimhen'in durumları da belli olduğu iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; sakatlıklarını atlatan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayacak.

Öte yandan Okan Buruk'un Kaan Ayhan'a da bu karşılaşmada ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İsmail Jakobs'un ise Trabzonspor maçına yedek kulübesinde başlayacağı belirtildi.