Okan Buruk'tan Fatih Terim itirafı! 'Sözleri bana olabilir'

Yayınlanma: 13.10.2024 - 00:09

Güncelleme: 13.10.2024 - 00:09

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tv100 ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Buruk, yaptığı açıklamada Fatih Terim'in fikstürle ilgili sözlerine değindi.

Buruk, yaptığı açıklamada, "Fatih Terim'in İzmir'deki sözleri bana da olabilir, olmayabilir de. Genel olarak maç trafiğinden bahsediyor. 8 günse tam 4. güne koyarsınız, fikstür yapınca. Pazara koyarsın, gündüz oynatırsın, onu dedim. Fenerbahçe'nin Manchester United maçı sonrası Bodrum maçını 3. günde oynuyor, ondan sonraki lig maçı 6 gün sonra. Fenerbahçe için de aynı. 4 gün oynansa diri şekilde maça da hazırlanacak. Beşiktaş, Başakşehir için de bunlar düşünülebilir." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim, şu sıralar tartışma konusu olan ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da eleştirilerde bulunduğu fikstürle ilgili de dikkat çeken sözler sarf etmişti.

"Trafik sıkışmış, gün yokmuş, o zaman kendi ülkemizde oynarsak hep hiçbir sıkıntı yok. Kasımdan sonra Türkiye Kupası'nı oynayalım, ligde 30-35 maç oynayalım, bitsin. Başarılı olmak istiyorsan, 60'tan aşağı maç oynamayacaksın. Futbolcular da benden ayrı düşünmüyordur. Avrupa'da çok olmamızdan, çok maç oynamamızdan yanayım. 2000'de 60-70 arası maç oynamışız. Bu rakam çok büyük. Şimdi Avrupa'da bu rakamı çok takım oynuyor. Hazırlık maçlarımızı bile Barcelona, Rosenborg gibi takımlarla oynamışız, sanki önemli maç gibi. Ama tüm kupaları almışız. Her oyuncunun şans bulduğu rotasyon bunun için var. O zaman biz 30 oyuncuya neden para ödüyoruz? Türkiye ligine 22 oyuncu yeter. Bundan uzak duralım, oyuncuyu, yöneticiyi, hocayı nedene, bahaneye alıştırmayalım. 'Ya maç yok mu diyordunuz', şimdi de şikayet ediyorsunuz."