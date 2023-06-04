Okan Buruk'tan Fenerbahçe göndermesi!

Süper Lig'in 37. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç öncesinde konuştu. Buruk, "Fenerbahçe maçını kazanmak için oynayacağız. Fenerbahçe ligin başarılı takımlarından, Beşiktaş ile ikincilik yarışında" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 18:46
Okan Buruk'tan Fenerbahçe göndermesi!
Abone Ol google-news

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın hocası, "Büyük Galatasaray taraftarına, onlarla birlikte çıktığımız yolda, oyuncuların performansıyla, yönetimin, bizim hepimizin çalışmasıyla oldu. Sokaklarda Galatasaray bayrağı görmek, sevgi görmek, kutlamalar... Tüylerimiz diken diken. Biz bunu hayal ediyorduk. Fenerbahçe maçını kazanmak için oynayacağız. Fenerbahçe ligin başarılı takımlarından, Beşiktaş ile ikincilik yarışında. Biz de kadroda değişiklikler yaptık. Çok büyük bir emek var, sonu şampiyonluk oldu. Bunu derbi galibiyetiyle birleştirmek istiyoruz" dedi.

"LİGİN LOKOMOTİFİ GALATASARAY"

Galatasaray'ın başarılı teknik patronu, "Bu ligin lokomotifi Galatasaray. Her maçta stadyumu doldurdu taraftarımız. Onlarla birlikte çok daha iyi maçlar çıkarıyoruz. Tamamen dolu bir stadyum. Tekrardan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum, inanılmaz destek verdiler" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


okan buruk galatasaray fenerbahçe

İlgili Haberler

CANLI ANLATIM: Galatasaray - Fenerbahçe

CANLI ANLATIM: Galatasaray - Fenerbahçe
Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet!

Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet!
Fenerbahçe, Galatasaray derbisine siyah pazubent ile çıkacak

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine siyah pazubent ile çıkacak

En Çok Okunan Haberler