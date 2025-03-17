Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı: 'Kutlamayı Florya'da yaparız'

Yayınlanma: 17.03.2025 - 18:58

Güncelleme: 17.03.2025 - 18:58

Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim, Kemerburgaz Tesisleri'nde basınla bir araya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, burada açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, "Yemek salonumuz güzel, odamız güzel, her şey var. Artık top bizde" dedi.

"ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI FLORYA'DA"

Açıklamalarına devam eden başarılı teknik direktör, "Florya'nın havası her zaman bambaşka. Oranın manevi bir gücü vardı. Ama bunu biz buraya taşıdık. İnşallah bundan sonra da burada güzel günler yaşar, kutlamaları burada yaparız" sözlerini sarf etti.

Şampiyonluk kutlamasının Florya'da mı, Kemerburgaz'da mı olacağı sorulan Okan Buruk, "Onu Florya'da yaparız inşallah. Yolumuz uzun. Çok önemli 9 maçımız var. Burada çok iyi hazırlanacağız. Zeminler iyi, fitness çok güzel. Fitness'ı gördükten sonra biz hocalar ile devamlı fitness'a giriyoruz. (Gülerek) Zeminler çok güzel. Çok fark ediyor. Antrenman kalitesini çok değiştirdi. Çok önemliydi. Emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Kolay gibi gözüküyor ama bu çok önemli bir şey. Bunu kazandıran başkan ve yönetim kurulumuz Galatasaray için çok önemli bir hizmette bulundu. Buranın değerini bilmemiz lazım. Oyuncularla birlikte bunun değerini bileceğiz" ifadelerini kullandı.