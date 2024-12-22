Okan Buruk'tan galibiyet değerlendirmesi: 'Kenetlenme bizi başarıya, rekorlara götürüyor'

Yayınlanma: 22.12.2024 - 19:15

Güncelleme: 22.12.2024 - 19:36

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Bellona Kayserispor'u 5-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Osimhen (2), Barış Alper(2) ve Yunus Akgün attı. Puanını 44 yapan Galatasaray ligde ilk yarıyı 8 puan farkla lider kapattı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi.

"Bizi destekleyen taraftarımıza teşekkürler. Burada havalimanında, otelde inanılmaz coşku ve sevgi vardı. Onlarla çok güçlüyüz. Mutluyuz. Oyuncularımızın performansı da artarak devam edecek. Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bu motivasyonla çıkıyoruz. Ne rekor düşünüyoruz ne başka bir şey. Ana amacımız şampiyon olabilmek. Şampiyonluk yolunda birlikteliğimiz var. Galatasaray camiası birlikteliği gösteriyor. Son 1 ayda daha çok kenetlendik. Bu kenetlenme bizi başarıya, rekorlara götürüyor. İnşallah kazanarak devam edeceğiz. Amacımız rekor kırmak değil şampiyon olmak, Avrupa'da başarılı olmak. Maç maç kazanıp yola devam edince rekorlar geliyor. Oyuncularımızın hepsine süre vermeye çalışıyoruz. Bugün Yunus, Metehan, Berat akademimizden çıkmış oyuncular. Kulübede olanlar da vardı. Onlara önem ve değer vermeye çalışıyoruz. Çok sert bir yarışın içindeyiz. Altyapıdan oyuncuları oynatmakta zorlanıyoruz. Ana amacımız Galatasaray'ın şampiyonluğu. Hak ettiği sürece herkes oynayacak. 17 yaşında, soyunma odasında kötü bir haber aldı, ona da takım içinde ağabeyleri geldi sarıldı golden sonra. Biz de ona bir süre verdik. Başı sağ olsun. Onun için de güzel bir anı olsun. Zor bir gün ama ilk maçı da önemliydi, değerliydi."