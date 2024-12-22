Okan Buruk, Daum'un rekorunu kırdı

Yayınlanma: 22.12.2024 - 18:26

Güncelleme: 22.12.2024 - 18:28

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçında alınan galibiyet sonrası Süper Lig'de bir rekor daha kırdı.

Galatasaray'ın başındaki 90. lig maçında 75. galibiyetine ulaşan Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.

Daha önce 75 galibiyete ne hızlı ulaşan teknik direktör, Fenerbahçe'nin başındaki 103. maçında 75. galibiyetine ulaşan Christoph Daum olmuştu.

Öte yandan Okan Buruk daha önce 50. galibiyetine 62. maçında ulaşarak Fatih Terim'in (70 maç) rekorunu da kırmıştı.