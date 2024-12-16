Okan Buruk'tan Trabzonspor'un golü için açıklama: 'Dışarıdan çevrildiği bilgisini aldık'

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'u son dakika golüyle 4-3 yendi. Sarı kırmızılılar yenilmezlik serisini sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi.

Okan Buruk'tan Trabzonspor'un golü için açıklama: 'Dışarıdan çevrildiği bilgisini aldık'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 23:45

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 yendi. Yenilmezlik serisini 19 maça çıkaran sarı kırmızılılar ligde puanını 41 yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Seyredenler için müthiş maç oldu ama teknik adamlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Biz taç atarken geçiş yedik ve 1-1 oldu. Kolay pozisyonlara girdik ama hem verdiğimiz pozisyonlar... 3-3'ten sonra 4-3 geriye de düşebilirdik. Abdülkerim'in dokunuşu... İyi günlerinden biri değildi ama kurtarışı maçı kazandırdı. Defansif anlamdaki oyuncu sayımız, hücumdaki oyuncu sayımız... Davinson'u oynatamadık. Bizim için çok zor kadro yapısının olduğu bir gündü. Günün sonunda kazandık. Bizim tarafımızdan dışarı çıkan çevirilen toptan.. Bunun haberi geldi. Maç içerisinde topun dışarıdan çevrildiğini gördük. Hak etmediğimiz bir goldü. Gol sayımızı yükseltebilirdik. Trabzonspor belki de en iyi performansını sergiledi. Emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Puan farkını sürdürüyoruz."


Etiketler: #okan buruk #galatasaray #trabzonspor

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