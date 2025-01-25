Okan Buruk'tan Georges Mikautadze açıklaması: 'Formda olmayan takımların oyuncuları...'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transferde adı sarı-kırmızılı takım ile anılan Olympique Lyon'un Gürcü oyuncusu Georges Mikautadze hakkında konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer gelişmelerine dair açıklamalarda bulundu.
Lyon forması giyen Georges Mikautadze hakkında konuşan Buruk, "Mikautadze beğendiğimiz bir oyuncu. Onun için teklif yaptık. Lyon'u son dönemde beğenmiyorum oyun olarak. Formda bir takım değil. Formda olmayan takımların oyuncularının performansları değişebiliyor. Son maç özelinde, Lyon da maçında başında durgundu. İkinci yarı hareketlendi. Lyon iyi dönemden geçmiyor" ifadelerini kullandı.
"GAZİANTEP DEPLASMANINDA DAHA İYİ BİR KADRO..."
Transfer gelişmelerine dair konuşan Buruk, "Transfer kolay değil. Sıradan değil önemli oyuncular almak istiyoruz. Kulübümüz, başkanımız, yöneticilerimiz önemli bir çaba sarf ediyor. Her şey bize bağlı değil. Kulüplerin, oyuncuların kararları da önemli. Uğraşı görüyorum. Yöneticilerimizin, başkanımızın tüm hayatını, ailesini, işlerini bırakıp Galatasaray için çabalıyorlar. Maddi anlamda bir sorunumuz yok. Kadromuzu güçlendireceğiz. Avrupa listesine yazamıyoruz, Ajax maçı için değil. Bir sonraki maç olan Gaziantep deplasmanında daha iyi bir kadroyla olmamız muhtemel. Çabalıyoruz. Oyuncularla görüşüyoruz. En kısa zamanda sona erecektir. Galatasaray taraftarı merak etmesin. Maddi, manevi ne gerekiyorsa yapılacak. Hata da yapmamak lazım, aşırı baskı yapmamak gerekiyor" dedi.
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