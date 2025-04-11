Okan Buruk'tan hakem değerlendirmesi: 'Kendini sorgulasın'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 22:52

Güncelleme: 11.04.2025 - 22:52

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 yendi. Sarı kırmızılıların galibiyet gollerini Yunus Akgün ve Victor Osimhen attı. Galatasaray puanını 74 yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Ligin sonu yaklaşıyor. Galatasaray seyircisinin heyecanını her yerde gördük. Onlarla birlikte aynı heyecanda, aynı istekte, aynı konsantrasyondayız. Cuma günü oynamak önemliydi. Bodrum maçından sonra kupa maçı var. Hakem top kazandı diye hem Eren'e hem Sallai'ye sarı kart gösterdi. Faul standartını değerlendirmek gerekiyor. Eren'in gördüğü sarı kart... Hakemin kendini sorgulaması gerekiyor. Sallai'nin performansını çok beğendim Eren gibi. Savunma dizilişinde her şeyi iyi yaptı. Kerem Demirbay'ın kasık ağrısı olmuştu. Ligin belli bir dönemine göre iyi geldik. Tam takım olmak bizim için çok önemli. Ne kadar çok oyuncunuz varsa o kadar çok öz güveniniz oluyor."