Okan Buruk'tan gece yarısı flaş Jose Mourinho açıklaması: 'Neredeyse adama 'Helal olsun' diyecekler'
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçı sonrası kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynadıkları kupa maçında Jose Mourinho'nun kendisine fiziksel müdahalede bulunmasıyla ilgili olarak TV100'e konuştu.
Derbide yaşanan olaylarla ilgili hakem raporuna değinen Okan Buruk "Hakemin raporuna neden böyle yazdığını anlamadım. 'Hakem iyi maç yönetti' demenin bizzat hakem tarafından tahrik sayılması, kendi başına bir Aziz Nesin hikayesi. Maçtan sonra idari direktör Uğur Yıldız geldi söyledi. "Hakem sana sarı kart göstermiş" dedi. Benim olaydan böyle haberim oldu. Bir yaşıma daha girmiş oldum böylece" ifadelerini kullandı.
'NEREDEYSE ADAMA 'HELAL OLSUN' DİYECEKLER'
Mourinho'nun müdahalesiyle yerde kalmasıyla ilgili ortaya atılan spekülasyonlara da yanıt veren Buruk şunları söyledi:
"Darbeyi ben aldım, bazı kesimler benim düşmeme bakıp neredeyse adama 'Helal olsun' diyecekler! Ben gerçekten uzatmak istemediğim için susuyorum."
'AYAKTA KALSAM BELKİ DE 10 MAÇ CEZA ALIRDIM'
"O pozisyonda hiç kimse fiziki müdahaleye uğramayı beklemezdi. Kim bekler zaten! Düşerken reaksiyon hesabı yapmıyorum ki! Adam tırnaklarıyla yüzümü de çizdi! Şiddetli bir hareket yaptı, canım da acıdı! Orada farklı bir turum sergilesem ben de ceza alırdım. Ayakta kalsam belki de 10 maç ceza alırdım"
'HOLLYWOOD' BENZETMESİNE YANIT
Okan Buruk, Mourinho'nun kendisi hakkında yaptığı "Hollywood" benzetmesinin sorulması üzerine ise "Cevap verme gereği duymuyorum. Saha içinde ve dışında rakipler birbiriyle çatışabilir. Normal karşılarım. Ama niyetini anladığım için sezon başından beri kaale almıyorum. Gene o hakkımı kullanacağım ve onu kaale almıyorum" yanıtını verdi.
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