Okan Buruk'tan Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele kararı
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile karşılacaşacak Galatasaray'da tenik direktör Okan Buruk, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele için kararını verdi.
Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesinde gözler yeni transferlerde.
Milliyet'in haberine göre; ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymesi beklenen iki futbolcu için, teknik direktör Okan Buruk'un planı belli oldu. Buruk'un, bugün oynanacak Samsunspor maçında Ziyech ve Ndombele'ye karşılaşmanın son bölümünde şans vermeyi düşündüğü bildirildi.
20-25 DAKİKA OYNAYACAKLAR
Hafta içinde takımla antrenmanlara ilk kez başlayan Ziyech'in 20-25 dakika süre almasının planlandığı belirtildi. Yaz kampı görmeyen Faslı yıldızın böylece yavaş yavaş hazır hale getirileceği kaydedildi.
Yine Galatasaray'ın son transferlerinden olan ve kamp görmesine rağmen biraz kilo fazlası olan Ndombele'nin de bugün son bölümde sahaya gireceği öğrenildi. Fransız oyuncunun da Ziyech gibi 20-25 dakika oynayacağı belirtildi.
Takımla antrenmanlara başlayan Zaha için ise risk alınması beklenmiyor.
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