Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması!

Yayınlanma: 10.07.2023 - 23:25

Güncelleme: 10.07.2023 - 23:25

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kisvarda ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına hızlı bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Burada 3 maçımız daha var. Biz aslında bir hazırlık kampındayız. Bu dönemi yüklenerek geçirmek zorundayız. Antrenmanlara, maçlara devam edeceğiz. En hazır bir şekilde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkmak istiyoruz."

Okan Buruk

"BİRAZ DAHA ÜRETEBİLİRDİK"

"Bugün genel olarak maçın belki ilk 5-10 dakikası adapte olamadık ama devamında istediğimiz gibi bir oyun oldu. Kapanan bir takıma karşı biraz daha üretken olmak gerekiyordu. Biraz daha üretebilirdik."

"Geçen sene hazırlık döneminde çok farklı bir takım vardı. Bu sene biraz daha farklı. Şampiyon takımız, takımın üzerinde özgüven var. Ana felsefemiz, geçen seneki oyununun üzerine koymak. Çok erken bir maçımız var. Hızlı bir şekilde buna hazırlanmamız gerkeiyor.

Mauro Icardi

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

"Hepimiz bekliyoruz. Her şey olumlu gidiyor. İmza atılana kadar sakin olmak gerekiyor. Her şey yolunda gidiyor. Biz istiyoruz, o istiyor, kulübüyle görüşmeler iyi gidiyor. İnşallah en kısa zamanda bizimle birlikte olur. Ben daha görüşmedim. Erden Bey görüşüyor şu anda. Bittikten sonra ben de görüşeceğim. En kısa zamanda gelmesini istiyorum"

"Forvet hattında sıkıntımız var şu anda. Oyuncu sayısı olarak eksikliğimiz var. Barış'ın gol atması beni ekstra sevindirdi. O bölgede eksiklik var ama diğer bölgelerde de alternatifler arıyoruz."

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

"Geçen seneki kadroyu büyük oranda koruduk. Gelecek oyuncular var. Icardi, Rashica'yı tekrar kadromuzda görmek isteriz. Transfer anlamında görüşmelerimiz devam ediyor."