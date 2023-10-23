Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 17:27

Güncelleme: 23.10.2023 - 17:27

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç. 4 puanla çıkıyoruz, puanımızı yükseltmek istiyoruz. İç saha avantajımızı kullanacağız. İyi oynamadığımızda, belki bizi hareketlendirecekler. Onlara yakışır bir şekilde oynamak istiyoruz. Kazanırsak muhteşem bir şey. Rakibin gücünü biliyoruz. Uzun yıllardır grupta kaybetmiyorlar. Bizim için de bunlar motivasyon.

Kaliteli ve tecrübeli bir takımız. Bu maçları çok oynadılar. İnşallah unutulmaz bir gece olur. Manchester United'dan sonra Bayern Münih'e karşı unutulmaz bir gece yaşarız" dedi.

"YARIN İÇİN KARARIMIZI VERECEĞİZ"

Okan Buruk, sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili, "Birazdan antrenmana çıkacağız. Ondan önce tekrar bir değerlendirme yapacağız. Yarın için kararımızı vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"OYNAMADIĞI İÇİN MUTSUZ"

Victor Nelsson'un mutsuz olduğunu belirten Buruk, "Victor Nelsson ile dün konuştuk. Oynamadığı için mutsuz. Onun bölgesinde oynayan ve formda oyuncu var. Zamanı geldiğinde oynayacak. Bu takımda herkes oynayacak. Bizim en önemli isimlerimizden biri Victor. Oynamadığı için üzüntü yaşıyor ama çalışmasına devam ediyor. Birçok oyuncu kötü olduğu için oynamıyor gibi bir durum yok. Yerlerine oynayanlar iyi performans veriyor ve kazanıyoruz. Empati yaptığımda, oynamamak üzücü" ifadelerini kullandı.





