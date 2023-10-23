Bayern Münih açıkladı: İşte Galatasaray maçı kamp kadrosu!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 14:21

Güncelleme: 23.10.2023 - 14:21

Bayern Münih, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Son idmana katılmış olsalar da Serge Gnabry ve Manuel Neuer, kamp kadrosunda yer almadı.

KADRODA 5 EKSİK

Sakat oyuncular Leon Goretzka, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro da kadroda yer almayan diğer oyuncular oldu.

Bayern Münih'in kamp kadrosu şu şekilde:

Peretz, Ulreich, Minjae, De Ligt, Kimmich, Kane, Sane, Coman, Choupo-Moting, Davies, Sarr, Müller, Laimer, Tel, Mazraoui, Kraitzig, Musiala, Pavlovic