Bayern Münih açıkladı: İşte Galatasaray maçı kamp kadrosu!

Alman ekip Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında deplasmanda temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları maçın kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2023 - 14:21
Bayern Münih açıkladı: İşte Galatasaray maçı kamp kadrosu!
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Bayern Münih, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Son idmana katılmış olsalar da Serge Gnabry ve Manuel Neuer, kamp kadrosunda yer almadı.

KADRODA 5 EKSİK

Sakat oyuncular Leon Goretzka, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro da kadroda yer almayan diğer oyuncular oldu.

Bayern Münih'in kamp kadrosu şu şekilde:

Peretz, Ulreich, Minjae, De Ligt, Kimmich, Kane, Sane, Coman, Choupo-Moting, Davies, Sarr, Müller, Laimer, Tel, Mazraoui, Kraitzig, Musiala, Pavlovic


Bayern Münih galatasaray uefa şampiyonlar ligi Kamp Kadrosu

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