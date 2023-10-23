Bayern Münih açıkladı: İşte Galatasaray maçı kamp kadrosu!
Alman ekip Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında deplasmanda temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları maçın kamp kadrosunu duyurdu.
Bayern Münih, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı.
Son idmana katılmış olsalar da Serge Gnabry ve Manuel Neuer, kamp kadrosunda yer almadı.
KADRODA 5 EKSİK
Sakat oyuncular Leon Goretzka, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro da kadroda yer almayan diğer oyuncular oldu.
Bayern Münih'in kamp kadrosu şu şekilde:
Peretz, Ulreich, Minjae, De Ligt, Kimmich, Kane, Sane, Coman, Choupo-Moting, Davies, Sarr, Müller, Laimer, Tel, Mazraoui, Kraitzig, Musiala, Pavlovic
Unser Kader für das #UCL-Match in Istanbul! ???#MiaSanMia #GSvFCB #packmas pic.twitter.com/3t52vgZ9at— FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2023
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