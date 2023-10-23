Galatasaray maçında tepki çekmişti: İşte yeni takımı!
Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray karşısında Kopenhag forması giyen ve söylemleriyle büyük tepki çeken Polonyalı kaleci Kamil Grabara'nın yeni takımı belli oldu.
Galatasaray'ın Kopenhag maçı öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamalar sebebiyle tepki toplayan Danimarka ekibinin kalecisi Kamil Grabara'nın yeni adresi belli oldu.
Polonyalı kalecinin Kopenhag'da sergilediği performans, büyük kulüplerin ilgisini topladı.
Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg, tecrübeli kaleci ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Kamil Grabara, gelecek sezondan itibaren Wolfsburg forması giyecek.
13 MİLYON 500 BİN EURO
Wolfsburg genç file bekçisi için Kopenhag'a 13 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.
19 MAÇA ÇIKTI
Kamil Grabara, bu sezon Kopenhag takımı ile 19 maça çıktı. Polonyalı futbolcu söz konusu maçlarda kalesinde 25 gol gördü. 24 yaşındaki eldiven 1740 dakikada sahada kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin konuştuğu çift reklam panolarında!
- Yargı dizisinde sürpriz ayrılık…
- MHP'li kaynaklar Cumhuriyet'e açıkladı
- O hissede büyük vurgun işte böyle yapılmış...
- 'Hapistekiler herkesten önce öğrenmiş!'
- Emeklilik sistemi ve maaş bağlanma oranı değişiyor
- Yandaş gazeteci rakam verdi!
- Gazze'de rehine operasyonu
- Karar açıklandı!
- Gram altında tüm zamanların zirvesi!