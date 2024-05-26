Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı: 'Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar'

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, şampiyonluk sonrasında açıklamalarda bulundu. Buruk, "Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 21:25
Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı: 'Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar'
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u mağlup eden ve 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Okan Buruk karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir ortamda oynadıklarını söyleyen Okan Buruk, "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar" ifadelerini kullandı.

Taraftarın çok şey hak ettiğini söyleyen Okan Buruk şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu gurubu ile birlikteyiz. Hep birlikte büyük bir iş başardık. En çok şeyi taraftarlar hak ediyor."


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