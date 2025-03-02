Okan Buruk'tan taraftara mesaj: 'Her şeyin farkındayız'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacağı maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, taraftara çağrıda bulundu.

Okan Buruk'tan taraftara mesaj: 'Her şeyin farkındayız'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:12

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Sarı kırmızılılar, klasik maç günü paylaşımının yerine Muslera, Osimhen, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve teknik direktör Okan Buruk'un yer aldığı bir video paylaştı.

Galatasaray'ın kalecisi ve kaptan Fernando Muslera, "Birlik olma zamanı. Yönetim, taraftar ve tüm Galatasaray camiası. Beşinci yıldıza giden yolda bize inanın ve destek olun. Birlikte başaralım. Mayıslar bizimdir" dedi.

Yunus Akgün, "Sarıyla, kırmızıyla, alnımızın akıyla yine şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Bardakcı, "Son 2 sezonda olduğu gibi bu sezonda taraftarımızla beraber mayıslar bizim olacak" derken, Metehan Baltacı, "Şampiyon Cimbom yazdıracağız" şeklinde konuştu.

Sarı kırmızılıların süper starlarından Victor Osimhen, "Şampiyonluk yolunda kazanmak için birlikte savaşacağız. Haydi!" dedi.

Takım kaptanlarından Kaan Ayhan, "Ruhumuzu ortaya koyup 5. yıldız için savaşacağız" diye konuştu.

"HER ŞEYİN FARKINDAYIZ"

Okan Buruk, "Büyük Galatasaray taraftarı. Mayıs tekrar yaklaşıyor. Bundan önceki 2 senede nasıl hep beraber başardıysak bu sene de başaracağız. Her şeyin farkındayız. Bu şampiyonlukta ne kadar güçlü olduğumuzu göstermenin zamanı geldi. Bunun için hep beraber kenetlenelim. Kenetlenelim, başka Galatasaray yok!" dedi.

 


Etiketler: #okan buruk #galatasaray #taraftar

İlgili Haberler

Okan Buruk istedi, yönetim kabul etti

Okan Buruk istedi, yönetim kabul etti
İbrahim Hatipoğlu'ndan Okan Buruk paylaşımı! 'Sen şampiyon olacaksın...'

İbrahim Hatipoğlu'ndan Okan Buruk paylaşımı! 'Sen şampiyon olacaksın...'
Tahkim Kurulu'ndan Jose Mourinho ve Okan Buruk kararı!

Tahkim Kurulu'ndan Jose Mourinho ve Okan Buruk kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler