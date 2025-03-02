Okan Buruk'tan taraftara mesaj: 'Her şeyin farkındayız'
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacağı maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, taraftara çağrıda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Sarı kırmızılılar, klasik maç günü paylaşımının yerine Muslera, Osimhen, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve teknik direktör Okan Buruk'un yer aldığı bir video paylaştı.
Galatasaray'ın kalecisi ve kaptan Fernando Muslera, "Birlik olma zamanı. Yönetim, taraftar ve tüm Galatasaray camiası. Beşinci yıldıza giden yolda bize inanın ve destek olun. Birlikte başaralım. Mayıslar bizimdir" dedi.
Yunus Akgün, "Sarıyla, kırmızıyla, alnımızın akıyla yine şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.
Abdülkerim Bardakcı, "Son 2 sezonda olduğu gibi bu sezonda taraftarımızla beraber mayıslar bizim olacak" derken, Metehan Baltacı, "Şampiyon Cimbom yazdıracağız" şeklinde konuştu.
Sarı kırmızılıların süper starlarından Victor Osimhen, "Şampiyonluk yolunda kazanmak için birlikte savaşacağız. Haydi!" dedi.
Takım kaptanlarından Kaan Ayhan, "Ruhumuzu ortaya koyup 5. yıldız için savaşacağız" diye konuştu.
"HER ŞEYİN FARKINDAYIZ"
Okan Buruk, "Büyük Galatasaray taraftarı. Mayıs tekrar yaklaşıyor. Bundan önceki 2 senede nasıl hep beraber başardıysak bu sene de başaracağız. Her şeyin farkındayız. Bu şampiyonlukta ne kadar güçlü olduğumuzu göstermenin zamanı geldi. Bunun için hep beraber kenetlenelim. Kenetlenelim, başka Galatasaray yok!" dedi.
#BugünGünlerdenGALATASARAY ??— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 1, 2025
?? Trendyol Süper Lig 2024-2025 Şamil Ekinci Sezonu
??? 26. Hafta
? Kasımpaşa
?? 02.03.2025
? 16.00
??? Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
?? #KenetlenBaşkaGalatasarayYok #KASvGS pic.twitter.com/zgv61y1MOE
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