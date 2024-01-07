Okan Buruk'tan tepki: 'Bizi karıştırmaya çalışıyorlar'

Yayınlanma: 07.01.2024 - 21:30

Güncelleme: 07.01.2024 - 21:56

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Tümosan Konyaspor'u 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Abdülkerim Bardacı (2) ve Wilfried Zaha kaydetti.

Puanını 47 yapan Galatasaray, Fenerbahçe'nin ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a konuştu.

Okan Buruk galibiyetten ötürü mutlu olduklarını söyledi.

Buruk, "Maç öncesi iyi bir 11'e sahip olduğumuzu, kulübeden gelecek oyuncularımızın olduğunu söyledim. 30'a yakın şut attık, hücumda birçok şeyi iyi yaptık. İkinci yarı rakibe pozisyonlar verdik. Konyaspor'un tehlikeli takım olduğunu gördük. Eksik olarak görmüyoruz, tam takımdık. Seyircimiz belli bir dakikadan sonra bize daha çok katıldı, bu da bizi öne doğru itti. Önemli bir galibiyet aldık. Bu bize moral oldu" ifadelerini gösterdi.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

Okan Buruk kulüp ve oyuncular hakkında yazılan iddialara tepki gösterdi.

"Son haftalarda takımın üzerinde olumsuz şeyler söylenmeye çalışıldı. Yürüyüşümüz sürüyor. Galatasaray tarihinin en iyi başlangıcını yapmış takımız. Burada inanmış insanların payı çok büyük. Oyuncular ve biz çok mutluyuz. Takım içinden farklı şeyler yansıtılmaya çalışılıyor. Galatasaray yönetimi, Galatasaray birbirine ne kadar çok sarılırsa, buradan daha güçlü çıkacağız. Erden Bey sürekli yanımızda. Bizi karıştırmaya çalışacaklar, bunu net gördük. İçeride sarılıyoruz, bunu dışarıda da göstereceğiz."