Okan Buruk'tan tepki: 'Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan...'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazanılan Hatayspor maçını değerlendirdi.
Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk maçında Hatayspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar geriye düştüğü maçta Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'nin golleriyle galibiyete uzandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.
Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:
"Hatayspor ve teknik ekibini, futbolcularını tebrik etmem gerekiyor. Genel olarak maçın başından sonuna kadar oyuncularımdan memnunum. İlk yarı gol atabilseydik farklı olabilirdi. 1-0 geriye düştük, rakibimize çok pozisyon vermedik. Çok önemli bir taraftar gücüne sahibiz. Bu galibiyete emek veren herkese teşekkür ederiz. Çok fazla dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan bir kesim var. Gerçek Galatasaray taraftarı nasıl mücadele edileceğini tekrar gösterdi. Daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bazen yaptığımız değişiklikler takımı öne götürüyor, bazen düşürüyor. Batshuayi'nin son dakika gollerine geçen seneden alışıktık. Bugün bizim adımıza attığı için mutluyuz."
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