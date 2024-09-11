Okan Buruk'tan transfer açıklaması: 'Fabrika ayarlarımıza döneceğiz'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, katıldığı bir organizasyonda açıklamalarda bulundu. Buruk, "İnşallah transfer dönemi bittikten sonra, biz de takım olarak tam olarak hazır olduktan sonra fabrika ayarlarımıza döneceğiz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği toplantısında konuştu.
Okan Buruk, "Tekrar havayı yakalamamız gerekiyor. İnşallah transfer dönemi bittikten sonra, biz de takım olarak tam olarak hazır olduktan sonra fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Ondan kuşkumuz yok. Hep 'Mayıslar Bizim' diyoruz. 24. şampiyonluktan sonra hedef 5. yıldız ve şampiyonluk demiştim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu yolda elimizden geleni yapacağız. Takım olarak daha güçlü, daha hazır, daha konsantre olacağız. Bu başlangıçta takımımızı, taraftarımızı üzdüğümüz yerler oldu. Bunları inşallah ortadan kaldıracağız. Oyun olarak güçlü, dışarıdan güçlü, rakiplerin korktuğu, saygı duyduğu bir Galatasaray oyun olarak ortaya çıkartacağız. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın" dedi.
"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Başarılı teknik direktör ayrıca, "Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne ulaşmış biri olarak burada sevgi ve mutluluğu her zaman Florya'ya taşımaya çalışan biriyim. Oradaki mutluluğumuz, heyecanımız, isteğimiz, doğallığımız, karşılıksız Galatasaray'ı sevmemiz bize çok büyük başarı getirecek. Bize verdiğiniz destekten dolayı tekrar teşekkür ederim. Burada olduğum için mutlu ve gururluyum. İnşallah uzun yıllar bir arada olur ve başarıları yaşarız" diye konuştu.
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