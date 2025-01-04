Okan Buruk'tan transfer açıklaması: İlkay Gündoğan, Berke Özer, Ahmed Kutucu...

Yayınlanma: 04.01.2025 - 22:20

Güncelleme: 04.01.2025 - 22:20

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında isim isim transfer iddiaları hakkında konuştu.

İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

Manchester City'den İlkay Gündoğan ile ilgili soruya yanıt veren Okan Buruk "İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz. Bir gün Galatasaray forması giymesi, bütün herkesi sevindirir. Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek gibi. Gabriel Sara da onun gibi kaliteli" dedi.

AHMED KUTUCU, BERKE ÖZER

Eyüpspor'dan Berke Özer ve Ahmed Kutucu hakkında konuşan Okan Buruk "Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmemiz olmadı" açıklamasını yaptı.