Okan Buruk'tan transfer mesajı: 'Cuma gününe kadar...'

Yayınlanma: 29.01.2024 - 23:34

Güncelleme: 29.01.2024 - 23:34

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Puanını 60 yapan sarı kırmızılılar, averajla ikinci sıradaki yerini korudu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Kazanmak zorundayız. Kendi sahamızda ilk amacımız bu. Bunun için çok fazla çaba harcıyoruz. Bu maçta da böyle oldu. Sonunda kazandık. O yüzden mutluyum. Oyuncularıma ve seyircimize teşekkür ederim. Onlar da çok büyük destek verdi. Onlarla birlikte bu yolda rekorlar kırılıyor. Bütün camia olarak bu rekorları kırıyoruz. asıl hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maçlar bize şampiyonluğu getirebilecek maçlar. Galatasaray tarihinde en çok ceza sahasına girilen maçmış. 4 direk gördüm, bir tane daha var diyorlar."

TRANSFER MESAJI

"Oyuncularım kazanmak için aç ve istiyorlar. Eksiklerimiz var, transfer döneminde bu eksikleri kapatmak istiyoruz."

"ACİL 2 BEK LAZIM"

"Acele bir sağ bek, bir sol bek istiyorum. Başkanımızla da konuştuk. Erden bey zaten uğraşıyor. Yönetimimiz bize destek veriyor. Cuma gününe kadar hızlı bir şekilde bir sağ bek, bir sol bek transferi yapmamız gerekiyor."

ASSIGNON AÇIKLAMASI

"Çalışmalar sürüyor. Assignon o isimlerden birisi ama direkt olarak görüşmemiz olmadı. Birçok isim var."

"BEN DE KORKTUM"

"1-0 sonrası bir an ve bir bölüm ben de korktum. Bir iki pozisyonda onlar atamadı, bir iki pozisyonda biz kapattık."

"İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDUK"

"Günün sonunda iyi bir oyun ortaya koyduk. Allah da bize sonucu verdi."