Okan Buruk'tan Zaha planı!

Mauro Icardi'nin PFDK sevkinin ardından olası ceza alma ihtimalini göz önüne alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbide hucüm hattı alternatifini buldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:36
Okan Buruk'tan Zaha planı!
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Galatasaray'da, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Mauro Icardi'nin ceza alma ihtimali teknik heyeti bu konuda harekete geçirdi.

Icardi, PFDK'ya tedbirsiz olarak sevk edildiği için yarın  oynanacak Antalyaspor maçında sahada olabilecek. 

OKAN BURUK ALTERNATİFLERİNİ BULDU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; gelecek hafta Süper Lig'de oynanacak kritik Beşiktaş derbisini de düşünen teknik heyet, forvet adaylarını belirledi: Vinicius, Zaha ve Barış Alper... 

ÖNE ÇIKAN İSİM ZAHA 

Bu üçlü için planlama yapan Okan Buruk ve kurmaylarının öne çıkardığı isim ise Zaha oldu. 

Arjantinli golcünün olmadığı senaryoda Zaha ihtimali ağır basıyor. 

Fildişili yıldız, forvet oynadığı Trabzonspor maçına attığı iki golle damga vurmuştu.


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