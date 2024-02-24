Okan Buruk, Antalyaspor 11'ini belirledi: Kadroda tek değişiklik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 27.haftasında karşılaşacakları Antalyaspor maçının 11'ini belirledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 15:57
Okan Buruk, Antalyaspor 11'ini belirledi: Kadroda tek değişiklik!
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Sparta Prag yenilgisiyle Avrupa'ya havlu atan Galatasaray gözünü Süper Lig'e çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor'u konuk edecekleri maçın ilk 11'ini büyük oranda belirledi.

Buna göre Okan Buruk'un Sparta Prag maçı kadrosunda tek değişiklik yapması bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i şöyle:

Kaleyi Fernando Muslera koruyacak. Sağ bekte Kaan Ayhan'ın yer alması beklenirken, kasığında sakatlığı bulunan milli futbolcunun ağrı hissetmesi durumunda Barış Alper Yılmaz sağ bekte görev alacak.

Orta sahada Lucas Torreira - Kerem Demirbay tandemi bozulmayacak. Sol kanatta yine Kerem Aktürkoğlu'na forma verilecek.

Forvet arkasında ise Dries Mertens görev alacak. Barış Alper Yılmaz sağ bekte görev almaması halinde sağ kanatta formayı alacak.

PFDK'ya tedbirsiz sevk edilen Mauro Icardi'nin ise bu maçta forma giyeceği belirtildi.


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